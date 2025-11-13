PANICCIA FESTEGGIA IL TITOLO ITALIANO

A Castelliri il pilota del M.C. Franco Mancini ha esposto anche le moto

Domenica scorsa, a Castelliri, il pilota Paniccia Domenico, ha festeggiato il titolo di Campione Italiano conquistato a settembre sull’autodromo di Misano Adriatico. Paniccia ad onore del vero non ha solo conquistato il titolo, ma è stato addirittura il mattatore, lasciando agli avversari solo le briciole. Paniccia che da sempre milita tra le fila del Moto Club Franco Mancini di isola del Liri, ha corso nella classe Lightwin, in sella ad una Ducati, che lui stesso prepara e accudisce. Nella piazzetta antistante il Bar Muraglione a Castelliri, Paniccia ha esposto tutte e due le moto e i trofei conquistati nell’arco della stagione agonistica 2025. Nel pomeriggio di domenica è stato un susseguirsi di amici, sponsor, rappresentanti del M.C. Franco Mancini, che sono intervenuti per congratularsi con il neo Campione Italiano. Per quanto riguarda i programmi 2025, Paniccia non ha ancora sciolto la riserva sul dubbio tra difendere il titolo conquistato, oppure tentare nuovi stimoli in un’altra categoria, comunque, ancora un pochino di tempo c’è. Per ora è giusto che si dedichi ai meritati festeggiamenti.