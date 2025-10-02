Paniccia e Mezzone a Misano, Lancia a Ortona. Piloti in gara con Ducati, Yamaha e Husqvarna

Anche il prossimo, sarà un race week per il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Due gli scenari: il tracciato internazionale di Misano intitolato al povero marco Simoncelli e il tracciato internazionale do Ortona in Abruzzo. A Misano, in gara ci saranno: il neo Campione Italiano Domenico Paniccia e Manuel Mezzone. Rispettivamente in sella a Ducati e Yamaha. Mentre a Ortona in pista scenderà Antonio Lancia in sella a una Husqvarna. Situazione totalmente diversa per tutti e tre i piloti, difatti per Paniccia e la sua Ducati potrà trattarsi, di una passerella avendo già cucito addosso il titolo italiano conquistato nell’ultima gara disputata, mentre per la wild Card Manuel Mezzone e la sua Yamaha yzf 750r la sistuazione sarà più complicata, gareggera nella classe SBK96 e dovrà impegnarsi a fondo per ben figurare. A Ortona invece, dove andrà in scena l’ultima gara del Trofeo Centro Sud Italia, Antonio Lancia e la sua Husqvarna saranno chiamati a tirare fuori gli artigli, per accalappiarsi una posizione di quelle buone. A tutti e tre i piloti del franco Mancini 2000, va un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la dirigenza.

