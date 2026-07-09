PANICCIA E LANCIA VINCONO A VARANO E ORTONA. Il prossimo appuntamento per il MC Mancini è con il CIVS a Spoleto

Domenica scorsa, a Varano De Melegari, il pilota Paniccia Domenico, ha portato a compimento una gara da incorniciare. Dopo la pole siglata al sabato il pilota del M.C. Mancini, è stato autore di una gara strepitosa, fin da subito ha imposto il suo ritmo, facendo il vuoto dietro di se. Paniccia in sella alla sua Ducati, ha tagliato il traguardo con un vantaggio di ben diciassette secondi sul rivale più prossimo. Con questa vittoria Paniccia ha riaperto anche i giochi per la vittoria finale del Campionato. Contemporaneamente si gareggiava anche a Ortona, dove andava in scena il Trofeo FMI Centro Sud Supermoto. In gara con i colori del M.C. Mancini c’erano l’esordiente Martina Lancia e il suo papà Antonio. Il debutto di Martina, meglio non poteva andare, visto che la centaura isolana, al debutto ha centrato la sua prima vittoria, di quella che ci auguriamo possa essere una splendida carriera. Anche Antonio Lancia è stato autore di due belle gare, visto che in entrambe le corse è salito sul secondo gradino del podio della sua classe. Ora per il MC Mancini e i suoi piloti, il prossimo appuntamento sarà la gara Spoleto-Forca di Cerro, valida per il CIVS e per il Campionato Europeo della specialità. In gara con i colori del sodalizio isolano, ci saranno sei piloti: Carlo Alpassi (Malanca 125), Gabriele Peticca (Kawasaki 1000) che classifiche alla mano a Spoleto, ha la concreta occasione di chiudere la partita in entrambi i campionati. Certamente si tratta di un obiettivo non semplice, ma la matematica gli concede questa possibilità. Proseguendo l’elenco dei partecipanti, troviamo Fabio Brando (Triumph) nella super open 600, Claudio Di Prima (Ducati) nella super open 1000, Williams Alonzi (Suzuki) nella classe superbike 750 dell’europeo vintage e infine Enzo Peticca (Honda 1000) che nella classe TT Open ha anche lui l’opportunità di chiudere il campionato italiano a Spoleto. Insomma sarà ancora una volta un Race Week al cardiopalma per i piloti del MC Mancini.