Paniccia : a MAGIONE DOPPIO PODIO. Il pilota del M.C. Franco Mancini 2000 a podio in gara 1 e gara 2

Si è corso domenica u.s. sul tracciato umbro di Magione, una tappa del campionato Open Cup Over. In gara con i colori del Moto Club Franco Mancini 2000 c’era anche il pilota Domenico Paniccia, in sella alla sua Ducati 1098. Durante il turno di prove ufficiali disputato il venerdi, Paniccia aveva conquistato l’ottava posizione. Il meteo però al sabato ha deciso di movimentare la giornata dei piloti, con continui scrosci di pioggia che si alternavano al cocente sole, rendendo molto difficile la scelta delle gomme da utilizzare per la gara. Alla fine Paniccia, nonostante che in quel momento piovesse leggermente e che la pista era totalmente bagnata, contrariamente ai suoi avversari, strategicamente opta per le gomme da asciutto. Domenico scatta dall’ottava casella, ma alla fine del primo giro è ultimo, il tratto di pista dietro ai box è completamente inondato di pioggia ed il pilota del M.C. non può nemmeno sfiorare la manopola dell’accelleratore. La pioggia smette di cadere e pian piano inizia a formarsi una striscia di asfalto umido/asciutto, è in quel momento che Paniccia inizia ad inanellare una serie di giri veloci che pian piano lo portano a superare tutti gli avversari ed a guadagnare la testa della gara. Domenico continua imperterrito con il suo passo gara e termina la gara al primo posto, rifilando ulteriori dodici secondi al secondo classificato. Alla domenica gara 2 si corre sull’asciutto, Paniccia cerca il bis, ma alla fine termina con un brillantissimo secondo posto. Bottino più che invidiabile per l’alfiere del M.C. Franco Mancini 2000, che ora si prepara per il prossimo round in programma a Misano ad ottobre p.v.

comunicato stampa a cura di Lucia Alonzi