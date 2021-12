Ricetta panettone farcito

PREPARAZIONE

Per preparare il panettone farcito cominciate dalla preparazione della crema pasticcera profumata all’arancia, quindi versate il latte in un pentolino 1 e fate sfiorare il bollore 2 dopodiché spegnete la fiamma e lasciate intiepidire per qualche minuto. Nel frattempo in un recipiente unite tuorli e zucchero mescolandoli brevemente con una frusta 3,

dopodiché grattugiate la scorza di un’arancia e mezza, l’altra metà la utilizzerete poi per la decorazione finale, 4 setacciate l’amido di mais e amalgamate il tutto 5. Riprendete il latte ormai intiepidito e versatelo sul composto delle uova 6.

Stemperate con una frusta 7 e infine rimettete nel tegame 8 trasferendo nuovamente la pentola sul fuoco, mescolate di continuo affinché non si attacchi sul fondo 9.

Quando si sarà addensata 10 dividetela in due recipienti coprendo con pellicola a contatto, in questo modo eviterete la formazione della pellicina in superficie 11. Passate alla preparazione della crema pasticcera al cioccolato: tritate finemente quest’ultimo e tenetelo da parte in un recipiente 12.

Poi in un tegame versate latte e panna 13 e, esattamente come nella crema all’arancia, lasciate che sfiorino il bollore per poi spegnere e lasciare intiepidire qualche minuto. Nel frattempo mescolate insieme tuorli, zucchero e l’amido di mais setacciato 14 e quando avrete ottenuto un composto omogeneo, e senza grumi, versate il latte ormai tiepido 15.

Riponete il tegame sul fuoco con la crema diluita da latte e panna e mescolate di continuo con la frusta, fino a far addensare la crema 16. Spegnete la fiamma e aggiungete il cioccolato spezzettato 17. Continuate a girare con la frusta fino ad ottenere un composto omogeneo 18.

Coprite con pellicola a contatto e lasciate raffreddare anche questa 19. Infine preparate la ganache al cioccolato, quindi in un tegame riscaldate la panna fino a farle sfiorare il bollore 20, così intanto potrete sminuzzare il cioccolato e sistemarlo in un recipiente. Nella stessa ciotola unite la panna non appena calda 21

stemperate con una frusta, o una spatola, fino ad ottenere una crema liscia ma densa 22 che lascerete raffreddare a temperatura ambiente senza coprire con pellicola. Ora che avete preparato tutte le creme potete passare al taglio del panettone 23. Per essere sicuri che la base regga le farce e la copertura tagliate il primo strato un po’ più spesso rispetto agli altri, quindi a 4-5 centimetri di spessore, mentre per le altre fette andranno bene 2-3 centimetri. Ottenete in tutto 4 dischi di panettone 24.

Sul primo strato spatolate la crema profumata all’arancia 25 distribuendola per bene su tutta la superficie. Sistemate il secondo disco di panettone 26 e versate la crema pasticcera al cioccolato 27.

Poi adagiate il penultimo disco versando la restante parte di crema all’arancia 28 e infine coprite la superficie con l’ultima parte del panettone 29. Rivestite questa con la ganache al cioccolato 30