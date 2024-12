Panettoncini per grandi e piccini, svolta decisiva per scuola cani guida Arpino

Una DECISIVA SVOLTA per il Progetto Lions SUOLA CANI GUIDA in Arpino che sarà comunicata alla Festa di Natale del 15 Dicembre a S Sosio organizzata dalla contrada Vallone con il patrocinio della Città.Saremo presenti alla festa dove informeremo tutti sulle importanti novità relative al progetto Lions “SCUOLA CANI GUIDA PER NON VEDENTI” per cui ci stiamo battendo con grande determinazione insieme a tanti amici volontari anche Lions e che grazie al Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri Rossella Chiusaroli sta andando verso la giusta direzione. DISTRIBUIREMO PANETTONCINI PER GRANDI E PICCINI PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE AL PROGETTO. Quindi invitiamo tutte le persone sensibili e di buona volontà ad essere presenti per sostenere la realizzazione di questo centro di alto valore umanitario e sociale nella città del grande Oratore Latino

Bernardo Maria Giovannone

Presidente del Club

