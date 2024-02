Pallanuoto / Serie C, 6 su 6 per il Frosinone! Vincono anche gli Allievi

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Virtus Flaminio 7-5 (0-0, 2-1, 4-0, 1-4)

È buona anche la sesta per il Frosinone Pallanuoto! Continua la marcia della prima squadra gialloblù nel campionato nazionale di serie C, in cui i ragazzi di Fabrizio Spinelli sanno solo vincere. Stavolta a farne le spese è il Virtus Flaminio, sconfitto 7-5 dai gialloblù. Prima parte di gara avara di gol e di emozioni, con i ciociari bravi però a non subire nulla in fase difensiva. Nel terzo tempo il break decisivo: un secco 4-0, che porta il parziale sul 6-1 e indirizza il match, nonostante il rilassamento nell’ultimo tempo. La partita termina tra il coro “Frosinone siamo noi” dei ragazzi delle giovanili. Il Frosinone resta primo in classifica: vogliamo continuare a regalare queste soddisfazioni ai nostri tifosi!

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Siamo partiti un po’ contratti e poveri di idee. Secondo e terzo parziale di buon livello, durante i quali abbiamo chiuso la partita. Qualche apprensione nell’ultimo tempo, perché dopo il 7-1 in avvio abbiamo decisamente smesso di giocare concedendo tutte le superiorità dell’incontro che gli avversari hanno sfruttato al meglio».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Tarquini, Sapio 2, Briganti 1, Mastracci, Caracuzzi 2, Grimaldi, Ricci 2, Pisa, Prosseda, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

ALLIEVI, Frosinone Pallanuoto – Fiorillo Academy 8-4

Si apre con una bella vittoria la terza fase del campionato Allievi per il Frosinone Pallanuoto. Tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto, i gialloblù di coach Massimiliano Murgia battono 8-4 la Fiorillo Academy. Avvio contratto dei Ciociari, che nella prima parte di gara non riescono a interpretare i meccanismi difensivi dei romani. Alla lunga, però, il Frosinone riesce a imporsi e ad avere la meglio. Dopo la partita, i nostri ragazzi sono rimasti ad assistere al match di serie A2 femminile tra Castelli Romani e Vela Nuoto Ancona, che per l’occasione si è disputato al Casaleno.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Anche se abbiamo giocato al di sotto delle nostre capacità, alla fine siamo riusciti a vincere una partita che ci ha visti davvero troppo in difficoltà nell’affrontare il tipo di difesa proposto dagli avversari. Abbiamo ancora molto da lavorare ed è quello che faremo».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Maura, Grimaldi, Quattrociocchi, Cristofanilli, Solli, Venditti, Verdicchio, Rea, Sapio, Deledda, Caciolo. TPV: Massimiliano Murgia.

ESORDIENTI, Aquademia – Frosinone Pallanuoto 1-8

Secca sconfitta per gli Esordienti del Frosinone Pallanuoto, che a Velletri cedono il passo per 1-8 ai padroni di casa dell’Aquademia. Partita a tratti equilibrata, decisa dalla maggiore esperienza dei veliterni. Largo spazio per tutti i leoncini di coach Federico Ceccarelli, già certi della qualificazione al secondo turno del campionato regionale di categoria e tra le prime 16 squadre del Lazio. I gialloblù ora si preparano ad affrontare la prossima fase della competizione con voglia e grande determinazione.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono molto contento dei ragazzi. Avendo già il pass per la seconda fase, ho cercato di far giocare tutti, anche chi di solito ha meno minutaggio. Sono soddisfatto, incontravamo una buona squadra e per larghi tratti ce la siamo giocata alla pari. Ora è importante continuare a lavorare: vogliamo provare a entrare nelle prime squadre della regione».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, Grande, Ciolli, Plocco, Paniccia, Saccucci, Salvatori, – , Nardelli, Pizzalla, Gaetani, Riggi, Grimaldi, Bravo, Costanza. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA