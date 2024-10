Palleschi gran rimonta. Per il pilota del M.C. Franco Mancini una gara di rincorsa

Si è corsa domenica scorsa sulla pista del Marco Simoncelli World Circuit a Misano, una gara valevole per la Coppa Italia di motocilcismo. Tra i tanti piloti in gara, c’era anche Andrea Palleschi, pilota in forza al M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Andrea era in sella alla sua Ducati 848, assistito dal papà Diego. Dopo le continue piogge del venerdi, le prove ufficiali si sabato mattina si sono svolte con asfalto umido ed a tratti bagnato, mentre per il secondo turno del pomeriggio, il sole è riuscito ad asciugare la pista. Alla fine delle prove ufficiali, Palleschi faceva registrare il quinto tempo. Domenica pomeriggio allo spegnersi del semaforo, Andrea partiva bene conservando la posizione, ma alla seconda curva, due piloti che lo precedevano, finivano a terra, costringendo Palleschi a piantarsi, per evitare i due colleghi a terra. Questo incidente, costava ad Andrea diversi secondi e diverse posizioni, perdendo anche il trenino dei primi. Palleschi non si perdeva d’animo e iniziava la danza dei sorpassi, fino ad agguantare la quarta posizione. Nell’ultimo giro il pilota tentava anche l’assalto al terzo posto, provava il sorpasso sul terzo in classifica, ma finiva lungo, con il risultato di scivolare in quinta posizione sotto la bandiera a scacchi. Tempi alla mano, senza l’incidente iniziale, Andrea avrebbe centrato il podio, ma purtroppo le corse sono anche questo. Palleschi e il suo staff sono comunque soddisfatti per i tempi fatti registrare, per i passi in avanti fatti e per avere la consapevolezza di avere la prestazione per stare con i primi.

