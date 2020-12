PALLAVOLO – Tempo di bilanci in casa Vis Sora: le parole degli allenatori Conte e Taglienti

Entriamo ufficialmente nel periodo dell’anno dove si è soliti fare bilanci e considerazioni anche se, almeno dal punto di vista sportivo, quello che ci apprestiamo a salutare è stato un anno che ha avuto ben poco da dire. Una piccola speranza che le cose potessero in qualche modo cambiare positivamente la si era avuta in estate. Per questo motivo tecnici e dirigenti della Vis Sora Volley si sono messi da subito a lavoro, per costruire e rafforzare gli organici della squadra sia femminile che maschile. Entrambe le compagini avrebbero dovuto disputare il Campionato di 1^ Divisione ma, i dati preoccupanti dei contagi di inizio Ottobre, hanno di fatto smorzato sul nascere anche quel barlume di possibilità che si era intravisto in merito ad un’eventuale partenza della stagione.

“E’ stato un vero peccato – afferma il tecnico della squadra maschile Ottavio Conte – non aver avuto la possibilità di iniziare a disputare il campionato. Dirigenti e staff si sono impegnati davvero tanto, durante l’estate per allestire due formazioni di alto livello. L’acquisizione dei titoli di 1^ Divisione poi, aveva rappresentato un grande traguardo e ci aveva dato uno stimolo in più per lavorare alla crescita della Società. Siamo riusciti nel contempo a formare due ottime squadre che avrebbero sicuramente ben figurato nei rispettivi gironi. Purtroppo la pandemia non ha permesso a noi, così come a nessuno, di coltivare questa nostra passione per la pallavolo e ne siamo molto dispiaciuti. La speranza è quella che al più presto si possa tornare ad una vita normale per tutti e di conseguenza, anche per noi, di poter riprendere quel percorso di crescita sportivo, bruscamente interrotto ormai dallo scorso mese di Marzo. Da parte nostra come Società, qualora dovesse esserci una ripresa del campionato in primavera, ci sarà l’impegno e la più alta attenzione per garantire agli atleti e ai tesserati la massima sicurezza nello svolgere l’attività sportiva. Con questa speranza colgo l’occasione per fare da parte mia gli auguri di buone feste a tutti, in particolar modo ai nostri tesserati, dirigenti e a quanti da sempre ci sostengono e ci sono vicini. Saranno sicuramente giorni particolari, come lo è stato tutto questo anno del resto. Quello che abbiamo imparato in tanti anni di sport è che i momenti che ci sembrano più difficili, sono spesso quelli da cui si riesce sempre a trovare la forza di reagire.”

Sulla stessa linea anche il pensiero di Angelo Taglienti, allenatore della squadra femminile, che dichiara: “Purtroppo ci ritroviamo a fine anno a parlare di quello che poteva essere. A livello di organico mi sento di affermare con estrema sicurezza che, visto gli innesti che abbiamo avuto in alcuni reparti, la rosa è diventata ancora più competitiva. Da parte nostra i presupposti per disputare un campionato di altissimo livello c’erano tutti. Non dico che lo avremmo sicuramente vinto, vista anche l’età media molto giovane della nostra squadra, ma certamente avremmo potuto ritagliarci un ruolo da protagonisti nel girone. A fine Settembre avevamo anche iniziato una sorta di preparazione e, già dopo pochi giorni, si erano visti ottimi risultati a livello di accrescimento fisico e di resistenza. Per quanto riguarda il futuro ovviamente, la speranza è quella di poter ripartire almeno in primavera. Quasi giornalmente sono in contatto con le nostre ragazze e tutte quante fremono dalla voglia di ricominciare ad allenarsi e tornare in campo. Spero vivamente che questa possibilità possa concretizzarsi quanto prima. Ciò vorrebbe dire essersi lasciati alle spalle questo difficile periodo. Come Società stiamo continuando a lavorare affinché, in caso di una eventuale ripresa, si possa garantire il più alto standard di sicurezza che consenta a tutti di poter lavorare nella maniera più serena e sicura possibile. In questo momento difficile e particolare insieme alla squadra, vogliamo rivolgere a tutti, i nostri più sinceri auguri di buon Natale e condividere la speranza di un 2021 che rappresenti l’occasione di una vera rinascita sociale e per tutto il nostro movimento sportivo.”

COMUNICATO STAMPA