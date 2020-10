Pallavolo Broccostella, nel vivo anche la preparazione atletica del settore femminile

Si fa sempre più intensa la preparazione atletica della Prima Divisione Femminile della Pallavolo Broccostella.

Le ragazze al cospetto di coach Simone di Stefano, infatti, sono finalmente riuscite a tornare in palestra al completo e, nonostante l’allenamento differenziato per qualcuna di loro che ancora paga lo scotto di qualche infortunio, subito si sono scontrate con una doppia sessione di atletica e tecnica tanto pesante quanto stimolante.

Il duro lavoro c’è, lo spirito di squadra anche, così come la voglia di tornare a fare punto ed esultare, ora non resta che continuare a sudare in allenamento in vista dell’inizio del campionato.

Sole Ferraro, libero verdeblù alla fine della sua prima settimana ufficiale di allenamenti, ha dichiarato “Sono felicissima di tornare finalmente in campo dopo un infortunio che non mi ha permesso di riprendere subito gli allenamenti. Nonostante tutto, però, ho voluto essere sempre presente in palestra per le mie compagne, perchè penso che far parte di una squadra sia anche questo. Ci tengo a ringraziare il mister della fiducia che ha rinnovato, e sono molto contenta di essere affiancata da Giulia De Crescienzo, una ragazzina che, in campo, sa davvero il fatto suo, nonostante la giovanissima età. Sono felice di far parte di questa meravigliosa famiglia e del gruppo che siamo riuscite a creare, insieme anche alle nuove compagne. Il progetto per questa stagione è davvero ambizioso, ma noi lavoreremo pallone dopo pallone per raggiungere i risultati che meritiamo”.

Anche la schiacciatrice Federica Vallone si è detta davvero entusiasta di queste prime settimane di preparazione atletica”Sono davvero felice di aver ripreso gli allenamenti con la mia squadra. Finalmente, dopo tanto, siamo riuscite a tornare in palestra. Ovviamente non è facile rincominciare, perchè lo stop si fa sentire sia a livello tecnico che fisico, è quasi come rincominciassimo da zero. Sono stata contenta di aver ritrovato le vecchie compagne ed averne delle nuove, che già avevo incontrato, ma dall’altra parte della rete. Ovviamente ce la stiamo mettendo tutta per creare un gruppo unito in un ambiente familiare. Gli allenamenti per ora sono duri, ma siamo tutte fiduciose del campionato che andremo a disputare. Sono contenta di avere modo di giocare ancora e, magari, togliermi una delle mie più grandi soddisfazioni. Speriamo tutto vada per il meglio e che, per quest’anno, riusciamo a portare a termine la stagione”.

COMUNICATO STAMPA