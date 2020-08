Pallavolo / Broccostella: importanti riconferme per la stagione 2020/21

Lavora ardentemente la macchina della Pallavolo Broccostella per la stagione che è ormai alle porte. Dopo i nuovi arrivi, infatti, coach Di Stefano ha messo a referto importanti riconferme, prima tra tutte quella di Katia Staffieri, schiacciatrice verdeblu che, per l’anno agonistico a venire, ricoprirà anche il ruolo di capitano, merito della sua esperienza e del suo saper fare gruppo e sostenere ogni sua compagna anche quando il gioco si fa duro. Le altre compagne di reparto saranno Giulia Colizza e Federica Vallone, oltre ovviamente ai nuovi acquisti Martina di Cocco e Francesca Mastronicola. Importante rinnovo anche al palleggio, con la veterana Iulia Proia affiancata dalla new entry Ilaria D’Annunzio. Il reparto centrali sarà ancora una volta formato da Giulia Cofini e Veronica Farina che, già nella scorsa stagione, avevano ben figurato. A tenere alta la retroguardia, invece, ci penserà l’ormai capo saldo Sole Ferraro. Insomma, una rosa importante per la categoria quella che sarà a disposizione di mistereDi Stefano, alla quale, sicuramente andranno ad aggiungersi anche altre figure provenienti dal vivaio broccostellano. Si pospetta una bella stagione, tutta da vivere e da godere, sia in campo che sugli spalti.Anche il presidente Franco Di Stefano, che da sempre crede fermamente nel progetto e nel lavoro svolto dal coach, ha dichiarato “Sono molto contento nel vedere che le nostre ragazze abbiano, nella quasi totalità, confermato la loro presenza con noi. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene, facendo in modo che, quando vengono in palestra, le nostre atlete si sentano a casa. Anzi, per meglio dire, in famiglia, dal momento che a noi è sempre piaciuto definirci così. Penso che la scelta di dare la fascia da capitano a Katia Staffieri sia la migliore che si potesse fare. Tutti conosciamo l’impegno e la passione che mette in campo e lo spirito di squadra che la contraddistingue, sono sicuro che saprà comportarsi da vero leader. Adesso non ci resta che tornare in palestra il più presto possibile con la consapevolezza che, insieme, riusciremo a raggiungere gli importanti traguardi che ci siamo prefissati. “Anche il neo capitano Katia Staffieri si è detta fiera della fiducia datale dalle due società e piena di voglia di tornare in campo insieme alle sue compagne per riprendere il discorso che avevano interrotto “Quella che sta per iniziare sarà una stagione importante. Molte mie compagne, come me, hanno deciso di sposare il progetto della Pallavolo Broccostella per la stagione a venire perchè, dopo l’amaro in bocca che ci è rimasto dalla scorsa stagione, la voglia di riscatto era tanta. Non sarà facile ritornare in campo dopo questi lunghi mesi di stop, ma credo fermamente che, con impegno e costanza, riusciremo a riprendere in mano il nostro percorso. Sono davvero felice del mio nuovo ruolo di capitano, che sicuramente implica stima e fiducia da parte della società e dei mister. Non appena mi è stato comunicato, ho sottolineato la necessità di avere il supporto dell’intera squadra, e posso dire di non avere alcun dubbio in merito. Il gruppo, infatti, è coeso e motivato ed io sono fiera di rappresentarlo dentro e fuori dal campo. La voglia di tornare a riprendere in mano il pallone è tanta, e tutte non vediamo l’ora che si riaprano, per noi, le porte del palazzetto. Nel frattempo non posso che ringraziare il Mister Simone di Stefano e la società per avermi dato la possibilità di scendere in campo ancora una volta con la maglia del Broccostella. Io e le mie compagne, sono sicura, faremo del nostro meglio per riprendere il discorso da dove lo avevamo interrotto”.

Roberta Velocci – Responsabile ufficio stampa