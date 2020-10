Pallavolo, Broccostella: il primo mese della prima divisione femminile

Si chiude, con questa quarta settimana di lavoro, anche il primo mese in preparazione ai campionati della Prima Divisione Femminile della Pallavolo Broccostella.

Le ragazze, finalmente al completo, sono entrate nel vivo degli allenamenti con esercizi tecnici e lavoro con la palla, visto l’avvicinarsi dell’avvio dei campionati. Per loro, poi, anche una partitella per rientrare a pieno regime e chiudere in bellezza una dura settimana di allenamenti.

Il capitano Katia Staffieri, al termine di queste due dure sessioni di lavoro, ha dichiarato ” E’ passato già un mese da quando siamo tornate in palestra, un mese di ritrovata armonia. Non mi sembra vero che finalmente abbiamo potuto riprendere gli allenamenti e tornare a lottare per gli stessi obiettivi. Abbiamo faticato e non poco durante la preparazione ma ho visto in me e nelle mie compagne la stessa grinta e la stessa voglia di fare di quando, a febbraio, ci eravamo lasciate. La squadra è completa e credo che il mister Simone Di Stefano possa ritenersi soddisfatto del gruppo forte e coeso che si è creato. Come capitano non posso che auspicare che l’impegno continui ad essere costante da parte di ognuna di noi, ma sono più che convinta che avremo grandi soddisfazioni da questo campionato”.

Alle sue parole fanno eco quelle della nuova palleggiatrice Ilaria D’Annunzio“Il tempo in queste quattro settimane in palestra è volato. Le mie sensazioni positive sul gruppo squadra sono state confermate pienamente. Sapevo e speravo di poter trovare un’ottima società e delle ottime compagne, e così è stato. Dopo un primo periodo di preparazione fisica abbiamo ripreso con allenamenti un po più tecnici, per prepararci al meglio al campionato. Piano piano stiamo creando un gruppo coeso, dentro e fuori dal campo, e questa sarà la nostra arma in più”.

COMUNICATO STAMPA

