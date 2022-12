Pallanuoto U14, il Frosinone vince la prima partita in un girone élite

Frosinone Pallanuoto – Roma 2020 20-10

Prima, storica vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato élite dell’U14, girone 2: è la prima volta che una squadra ciociara raggiunge un risultato simile. Domenica 18 dicembre, i gialloblù di Federico Ceccarelli hanno battuto 20 a 10 la Roma 2020 allo Stadio del Nuoto. Bella prestazione di squadra, che ha messo in evidenza poi le individualità del sette di casa. Tantissimo spazio anche per i più piccoli, che hanno avuto un minutaggio importante in una partita di prima fascia.

Dopo la brutta sconfitta subita all’esordio contro il Vis Nova, i ciociari si sono subito riscattati, giocando tra le mura amiche del Casaleno una grande partita. La società è davvero orgogliosa di questo risultato storico: arrivare a questi livelli è frutto del duro lavoro svolto da tuti – tecnici, dirigenza, atleti e famiglie – in questi ultimi anni. Il diktat ora è continuare ad allenarsi forte anche durante le feste, in vista della ripresa del campionato fissata per il 22 gennaio.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono molto felice della risposta dei ragazzi dopo la brutta prestazione alla prima di campionato. Oggi la partita non è mai stata in discussione: i ragazzi hanno rispettato a pieno le consegne date in settimana e questo mi rende orgoglioso. Nota di merito per Cecconi – che sia con i più grandi che in questa categoria si sta prendendo responsabilità importanti – per Santoriello e Rea, nuovi arrivati ma subito integrati nel gruppo e nel gioco. Ci prendiamo questi 3 punti sotto l’albero, con tanta voglia di ricominciare a giocare dopo le feste».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 6, Quattrociocchi 2, Caciolo 1, Ciaschi, Cristofanilli, Nicolia 7, Solli, Rea 1, Verdicchio 1, Garavelli, Santoriello 2, Gaetani. TPV: Federico Ceccarelli.

