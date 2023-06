Pallanuoto / U14, Frosinone chiude al 6° posto. Vince la serie C contro il Latina

Serie C, Antares Latina – Frosinone Pallanuoto 6-8

Altra vittoria in un derby per il Frosinone Pallanuoto in serie C. Dopo il 10-5 rifilato ai cugini della Bellator, sabato 10 giugno i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno battuto 6-8 l’Antares Latina. Alla Comunale di via dei Mille è da subito partita vera, nonostante ormai – alla penultima di campionato – nessuna delle due squadre abbia più nulla da chiedere alla stagione. Con questi 3 punti i gialloblù superano in classifica proprio i pontini al quinto posto.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Partita di fine stagione, ma sempre molto combattuta e sentita, come un derby che si rispetti deve essere. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, aiutandoci e concedendo sempre tiri difficili agli avversari. In attacco siamo riusciti a gestire bene il cronometro e a colpire quando necessario, senza forzare».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Maura, Marzocchi 2, Vallecorsa, Grimaldi, Sapio 3, Caracuzzi, Ceccarelli F., Ricci 1, Prosseda, Mastracci, Nicolia, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

U14A, Frosinone Pallanuoto – Alma Nuoto 12-10

Bellissima ed emozionante partita per l’U14 del Frosinone Pallanuoto, che mercoledì 7 giugno ha battuto 12-10 la storica Alma Nuoto, conquistando la finale per il 5°/6° posto. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i leoni di Federico Ceccarelli partono malissimo, ma poi con grande coraggio e decisione ribaltano la sfida, tra l’entusiasmo del pubblico e dei ragazzi in vasca. Giustificato: è la prima volta che una squadra ciociara arriva così in alto nel campionato regionale élite di categoria.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Partita vibrante, piena di adrenalina. Anch’io mi sono emozionato davvero: i ragazzi hanno fatto esattamente ciò che gli avevo chiesto, con abnegazione, voglia di fare e di aiutare il compagno accanto. Peccato non aver iniziato da prima a giocare in questo modo, perché di certo avremmo messo molto più in difficoltà anche altre squadre».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 2, Quattrociocchi, Caciolo, Venditti, Cristofanilli, Nicolia 9, Solli, Rea, Verdicchio 1, Garavelli, Santoriello, – . TPV: Federico Ceccarelli.

U14A, Aquademia – Frosinone Pallanuoto 12-8

Termina con un 6° posto l’avventura del Frosinone Pallanuoto alle Final Eight del campionato regionale U14 élite. Dopo la sconfitta con la Zero9 – poi terza – ai quarti di finale e la vittoria contro l’Alma, nella finale 5°/6° posto i gialloblù perdono 12-8 contro l’Aquademia. Nel difficile campo di Velletri, i giovani ciociari partono di nuovo con timore, ma stavolta non riescono nell’impresa della rimonta. Comunque un risultato storico per il club e per la città di Frosinone, mai così in alto e competitiva con le grandi della pallanuoto laziale.

Le parole del tecnico Federico Ceccarelli: «Sono contento, anche oggi i ragazzi hanno dimostrato di valere di più rispetto a quanto visto nei quarti di finale contro la Zero9. Abbiamo giocato in un campo ostico e all’aperto, con addirittura la pioggia nel finale. Come ho detto anche ai ragazzi prima della partita, io e la società siamo veramente orgogliosi di loro per il percorso fatto quest’anno. Alla prima volta assoluta nel girone U14 élite, aver centrato il 6° posto è qualcosa di incredibile. Ringrazio i ragazzi, ma soprattutto i genitori e Fabrizio per averci messo tutti in condizione di poter competere a questi livelli».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 2, Quattrociocchi, Caciolo, Venditti, Cristofanilli, Nicolia 6, Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, – . TPV: Federico Ceccarelli.

U12, Frosinone Pallanuoto – SPN Latina 4-4 (7-9 dtr)

Termina con una beffarda sconfitta ai rigori il campionato U12 CSEN del Frosinone Pallanuoto. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, i leoncini di Federico Ceccarelli incappano in una vera e propria giornata no. Sotto 1-3, i gialloblù sono bravi poi a rimontare fino al 4-4 con cui si concludono i tempi regolamentari. La lotteria dei rigori poi premia l’SPN Latina, a cui vanno i nostri complimenti.

Le parole del tecnico ciociaro Federico Ceccarelli: «È la seconda finale che perdiamo quest’anno, dispiace perché per quanto dimostrato dai ragazzi durante l’arco della stagione, avrebbero meritato questo premio. Ma – come avvenuto anche in altre occasioni – ci siamo fatti prendere dalla paura e non siamo riusciti a giocare come sappiamo. Ora ricarichiamo le batterie: tutti vogliamo regalarci una HaBa WaBa da protagonisti».

Frosinone Pallanuoto: Del Brocco, Salvatori, Ciolli, Quattrociocchi 2, Napoletano, Saccucci, Verdicchio 1, Solli, Nardelli, Pizzalla 1, Venditti, Gatta – . TPV: Federico Ceccarelli.

