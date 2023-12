Pallanuoto / U12, che successo il 2° Memorial Folco organizzato dal Frosinone!

Come per il torneo U14, il 2° Memorial Luca Remo Folco è stato davvero un grande successo. Organizzazione perfetta del Frosinone Pallanuoto, che domenica 3 dicembre ha portato allo Stadio del Nuoto più di 150 piccoli atleti della categoria U12. Ben dodici le società partecipanti, tutte soddisfatte della splendida manifestazione, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Frosinone, oltre che dalla Regione Lazio

La vittoria finale è andata all’Ambra Nuoto Latina, che ha battuto in un’emozionante finale la Roma Nuoto ai tiri di rigore. Terzo posto per l’Aquademia Velletri, mentre i padroni di casa di coach Federico Ceccarelli si sono piazzati al 6° posto. Un pizzico di modernità ha accompagnato lo svolgimento dell’evento: tutti i risultati sono stati aggiornati live sul sito dei gialloblù e su una piattaforma esterna, per tenere sempre aggiornati genitori e atleti sull’andamento anche delle altre gare, oltre che della propria.

Cronaca e premiazioni

Dalle 8:30, più di 150 ragazzi hanno riempito vasca, spogliatoi e tribuna dello Stadio del Nuoto di Frosinone. Da lì è iniziata una vera e propria festa di sport e pallanuoto, in ricordo di Luca Remo Folco. La sua famiglia è stata presente alla manifestazione, è stata premiata e ha partecipato alle premiazioni finali, così come il sindaco Riccardo Mastrangeli, il delegato allo sport Francesco Pallone e il consigliere regionale Daniele Maura.

Dietro Ambra Nuoto, Roma Nuoto e Aquademia, al quarto posto ha chiuso la Libertas Roma Eur. Quinto il Villa Aurelia, davanti al Frosinone Pallanuoto – a un passo dall’ingresso tra le prime quattro – poi due club storici come Lazio Nuoto e Alma Nuoto. Nono posto per la Zero9, seguita dal Delta, dall’Ambra Nuoto B e dall’Olympic Roma.

Le voci dei protagonisti

Federico Ceccarelli, allenatore del Frosinone Pallanuoto: «Siamo orgogliosi dell’andamento del torneo, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello tecnico. I ragazzi si sono divertiti, hanno giocato alla pari con tutte le società partecipanti a questa bella manifestazione. Siamo ad un buon livello, nonostante i tanti errori che è giusto commettere a questa età. Lavoreremo per limitarli e farci trovare pronti al Memorial Baccini di Anzio l’8 dicembre. Sono certo che sarà un’altra tappa importante della nostra crescita».

COMUNICATO STAMPA