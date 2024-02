Pallanuoto / Serie C, settebello del Frosinone! Vincono Juniores e Allievi

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Centumcellae 12-11 (0-2, 3-4, 4-3, 5-2)

Il Frosinone Pallanuoto non si ferma più: settima vittoria su sette partite del Settebello – è proprio il caso di dirlo – allenato da Fabrizio Spinelli. A farne le spese, stavolta è il Centumcellae, squadra ostica e ben preparata, che dà filo da torcere ai gialloblù per tutto l’arco del match. Gara in salita allo Stadio del Nuoto di Frosinone, con i padroni di casa sotto 0-5 a metà secondo tempo. Poi l’incredibile e inesorabile rimonta, fino al 12-11 finale. Con questi 3 punti, i Ciociari salgono a quota 21 e sono sempre più primi in solitaria nel proprio girone. Prossima sfida – ancora in casa – contro la Swim Action, fanalino di coda del raggruppamento.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo sempre bisogno della scossa per cominciare ad esprimerci come sappiamo. Siamo andati sotto 0-5 a metà del secondo tempo per via di errori individuali e mancanza di precisione in attacco. Durante il time out, ho detto ai ragazzi che nonostante il passivo potevamo ancora riprendere la partita, con pazienza e testa. Così è stato. Siamo riusciti a vincere ancora grazie ad una grandissima tenuta mentale, soprattutto dopo l’infortunio di Caracuzzi, che ci avrebbe potuto innervosire».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Tarquini 2, Sapio 1, Briganti, Mastracci 1, Caracuzzi, Ceccarelli 5, Ricci 2, Pisa 1, Prosseda, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

JUNIORES, Frosinone Pallanuoto – Pol. Delta 7-6

Gli Juniores del Frosinone Pallanuoto vincono 7-6 contro la Polisportiva Delta. Allo Stadio del Nuoto, i giovani atleti di coach Massimiliano Murgia non brillano affatto, anzi, offrono una delle peggiori – se non la peggiore – prestazioni della stagione. Ad ogni modo, la vittoria porta morale e dona entusiasmo per continuare a lavorare come e meglio di ora.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Finalmente è arrivata la peggior partita giocata. Sotto di un gol quando mancavano circa 2 minuti dalla fine, grazie a due uomini in più prima abbiamo raggiunto i nostri avversari e poi abbiamo portato a casa la vittoria. Grazie a questa brutta prestazione, sono emersi errori che ci aiuteranno nel lavoro futuro».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Caciolo, Cecconi, Grimaldi, Verdicchio, Rea, Cristofanilli, Bravo, Di Pofi, Vallecorsa, Maura, Sapio, – . TPV: Massimiliano Murgia.

ALLIEVI, Frosinone Pallanuoto – Blu 3000 9-6

Seconda giornata e seconda vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato Allievi. Allo Stadio del Nuoto, i ragazzi di coach Massimiliano Murgia battono 9-6 il Blu 3000. Partita frizzante, ben giocata soprattutto dai più giovani tra i gialloblù, che portano a casa altri 3 punti grazie ai quali si portano in vetta alla classifica di quest’ultimo girone regionale. Prossimo impegno, sempre al Casaleno, domenica 3 marzo contro l’Antares Latina.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Siamo riusciti solo nell’ultimo tempo a prevalere sui nostri avversari, non ci siamo espressi al meglio come squadra, ma grazie alle individualità siamo riusciti a vincere».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Maura, Grimaldi, Quattrociocchi, Cristofanilli, Solli, Venditti, Verdicchio, Rea, Sapio, Deledda, Gaetani, Caciolo. TPV: Massimiliano Murgia.

Due ciociare convocate dal prof. Nicola Izzo per la rappresentativa regionale

Un grande orgoglio per tutta la società: Angelica Cecconi e Giorgia Grimaldi sono state convocate dal prof. Nicola Izzo per il raduno della rappresentativa regionale del Lazio per le nate 2012/13/14. Il commento dell’allenatore delle giovanili, Federico Ceccarelli: «Siamo contentissimi, per l’ennesima volta il lavoro di tutto il club viene premiato, stavolta anche con le ragazze. Un grazie a Nicola per l’opportunità che offre con il suo lavoro prezioso ad atlete e atleti di ogni categoria».

