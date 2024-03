Pallanuoto / Serie C, pari d’oro per il Frosinone. Vincono Allievi ed Esordienti

Serie C, Antares Nuoto Latina – Frosinone Pallanuoto 6-6 (1-0, 0-1, 3-2, 2-3)

Pareggio al cardiopalma e punto d’oro per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Gli uomini di Fabrizio Spinelli vanno sotto contro l’Antares, prima inseguitrice dei ciociari, in testa alla classifica, ma con una grande e insperata rimonta, chiudono il match sul 6-6. Dopo un girone di andata perfetto, alla 10ª giornata si ferma la striscia di vittorie, ma non quella di risultati positivi. Il pari – acciuffato a una manciata di secondi dalla fine – tiene a distanza i pontini e regala ai gialloblù la possibilità di affrontare il girone di ritorno con più tranquillità.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Sotto di tre gol a 3 minuti dalla fine, abbiamo fatto un mezzo miracolo a pareggiarla, questo gruppo non finisce mai di stupirmi. Siamo stati bravi in fase difensiva nel fare esattamente ciò che avevamo preparato, le reti subite sono state merito di bravura degli avversari o deviazioni accidentali. Davanti, oltre alle ottime parate del portiere avversario, siamo stati troppo frettolosi nel tentare di chiudere l’azione. Gridano vendetta i tre 1 contro 0 falliti, due per fretta nella conclusione ed uno per un passaggio sbagliato. Aumentiamo il vantaggio sulla seconda in virtù degli scontri diretti e cominciamo al meglio questo girone di ritorno».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Vallecorsa, Tarquini 2, Sapio 1, Briganti, Mastracci, Caracuzzi 1, Ceccarelli 1, Ricci, Pisa 1, Prosseda, Grimaldi, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

ALLIEVI, Nuoto 2000 – Frosinone Pallanuoto 8-9

Bellissima prestazione e vittoria per gli Allievi del Frosinone Pallanuoto, che battono 8-9 il Nuoto 2000. Partita ben giocata dai ragazzi di Massimiliano Murgia, con tanti atleti sotto età, ma bravissimi a reagire dopo quella che – probabilmente – è stata la peggior gara dell’anno contro l’Antares Latina. I ciociari sono ora al secondo posto e nel prossimo turno – ultimo di questo girone – affronteranno la R.N. Roma Vis Nova capolista il 14 aprile, ore 11:10, a Monterotondo.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Dopo la bruttissima prestazione nella partita precedente, oggi i ragazzi hanno reagito benissimo, giocando una buona gara e dando tutto fino all’ultimo secondo, regalandosi la gioia di una bella vittoria».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Maura, Grimaldi, Quattrociocchi, Cristofanilli, Solli, Venditti, Verdicchio, – , Sapio, Deledda, Gaetani, Caciolo. TPV: Massimiliano Murgia.

ESORDIENTI, Frosinone Pallanuoto – Lazio Nuoto 6-5

Fantastica vittoria e grandissimo traguardo per gli Esordienti del Frosinone Pallanuoto, che battono 6-5 la Lazio Nuoto e – con una giornata di anticipo – entrano di diritto tra le prime quattro squadre della regione! Un risultato incredibile per i ciociari, che dimostra il meraviglioso lavoro svolto in questi anni con le giovanili e con il reclutamento delle nuove leve. Tornando alla partita, gialloblù sempre avanti in un match frizzante e ben giocato da entrambe le squadre. Al fischio finale, grande soddisfazione per tutti: non capita tutti gli anni di entrare nell’élite della pallanuoto laziale.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Siamo contentissimi di aver raggiunto questo traguardo importante. La soddisfazione deve essere di ragazzi e genitori, della società e dell’intera città di Frosinone. Non credo sia mai successo nel nostro sport di entrare tra i primi quattro club della regione. Complimenti a tutti i ragazzi, ora lavoreremo ancora di più per ben figurare nell’ultima partita contro il Tyrsenia e per giocarci poi al meglio le nostre carte nell’ultimo girone».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, Grande, Ciolli, Plocco, Paniccia, Saccucci, Salvatori, Cecconi, Nardelli, Pizzalla, Gaetani, Riggi, Grimaldi, Bravo. TPV: Federico Ceccarelli.

