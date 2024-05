Pallanuoto / Serie C, il Frosinone vince il derby e conquista il 1° posto!

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Bellator Frusino 20-9 (4-0, 6-2, 4-3, 6-4)

Come nel finale dei libri migliori, l’ultima di campionato è una grande festa per il Frosinone Pallanuoto. I gialloblù chiudono la regular season del girone Lazio di serie C battendo 20-9 il Bellator Frusino nel derby e conquistando quindi il 1° posto. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, partita mai in discussione, con i ragazzi di Fabrizio Spinelli avanti già 4-0 al primo tempo e 10-2 al cambio di campo. Da segnalare l’esordio con gol in prima squadra del classe 2011 Christian Verdicchio, accompagnato dal bellissimo gesto di fair play di Federico Todini, giocatore della Bellator. Un peccato non aver potuto schierare altri ragazzi del settore giovanile, causa contemporaneità della partita Juniores a Monterotondo.

A fine partita poi, esplode la festa gialloblù: cori e balli uniscono tribuna e vasca, tifosi e giocatori. Tutti, però, sanno bene che l’obiettivo raggiunto è solo intermedio. Il Frosinone Pallanuoto raggiunge i play off da capolista, ma il 15 e il 22 giugno giocherà per la promozione in serie B contro la Roma Waterpolo, seconda classificata nel girone Sardegna. Festeggiamenti già archiviati, la testa è alla preparazione della sfida clou della stagione.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Partita senza storia. Avendo visto l’intensità e la qualità degli allenamenti in settimana, non avevo dubbi che avremmo fornito una grande prestazione. Devo fare i complimenti ai ragazzi che oggi hanno saputo interpretare la partita in maniera ineccepibile. La festa per il primo posto è stata arricchita dall’esordio con gol di Christian Verdicchio (classe 2011, ndr), che con impegno e sacrificio ha meritato questa convocazione. Ora ci tuffiamo nella preparazione del play off».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Nicolia 2, Tarquini 2, Sapio 2, Briganti, Mastracci, Caracuzzi 2, Ceccarelli 4, Ricci 2, Pisa 3, Prosseda 2, Verdicchio 1, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

JUNIORES, Casetta Bianca – Frosinone Pallanuoto 8-4

Arriva una sconfitta per la Juniores del Frosinone Pallanuoto, battuta 8-4 dal Casetta Bianca. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, i giovani allenati da coach Massimiliano Murgia non entrano mai realmente in partita, prestando il fianco al gioco dei padroni di casa, che riescono con semplicità a far propria la gara. Prossimo incontro – di nuovo a Monterotondo – contro la R.N. Roma Vis Nova, prima di chiudere la stagione in casa sabato 1 giugno contro il Delta.

Il commento dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Abbiamo giocato una partita distratti, senza voglia e con la testa altrove. La sconfitta è più che meritata. Mi auguro che i ragazzi possano avere una reazione nelle ultime due partite di campionato».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Caciolo, Cecconi, Grimaldi, – , Rea, Cristofanilli, Bravo, Venditti, Vallecorsa, Di Pofi, Sapio, Maura. TPV: Massimiliano Murgia.

RAGAZZI, Alma Nuoto – Frosinone Pallanuoto 13-3

Secca sconfitta per i Ragazzi del Frosinone Pallanuoto, battuti 13-3 dall’Alma Nuoto. Nello storico impianto di viale dei Consoli 24, i leoncini di coach Federico Ceccarelli non riescono ad approcciare bene alla partita e subiscono per tutta la gara l’iniziativa e il gioco più fisico degli avversari. Il risultato è netto, ma è attraverso questo tipo di partite e il confronto con queste realtà che si può crescere e migliorare per il futuro.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono abbastanza soddisfatto della partita dei ragazzi. Almeno per metà gara, abbiamo tenuto botta in un impianto in cui giocare è complicato, contro avversari più pronti e preparati di noi fisicamente. Guardiamo avanti con fiducia: mancano altre tre partite in cui l’obiettivo è la crescita e aumentare la consapevolezza in noi stessi».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, Salvatori, Ciolli, Quattrociocchi, Napoletano, Piroli, Verdicchio, Solli, – , Sapio, Venditti, – , – . TPV: Federico Ceccarelli.

