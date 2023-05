Pallanuoto / Serie C, il Frosinone torna alla vittoria. Pari per gli U18

Serie C, Swim Action – Frosinone Pallanuoto 8-12 (1-5, 2-3, 2-1, 3-3)

Torna alla vittoria il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Dopo lo stop casalingo contro il Villa Aurelia, con lo stesso punteggio (8-12, ndr), i ciociari si impongono a Pescara. Alle Naiadi, i ragazzi di Fabrizio Spinelli si presentano con una squadra molto giovane, con tanti ragazzi nati e cresciuti nel settore giovanile dei gialloblù. Ottimo l’avvio di gara, che tiene la Swim Action lontana poi per tutto il resto dell’incontro. Grande soddisfazione per il minutaggio e i gol di atleti U16.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo deciso di affrontare la trasferta di Pescara con molti giovani, dando più spazio possibile ai prodotti del nostro vivaio. Siamo partiti subito bene, piazzando un parziale importante al primo tempo, che poi abbiamo gestito senza troppi patemi per il resto della gara. Continuiamo così: l’obiettivo da qui a fine campionato è quello di rendere partecipi sempre più ragazzi di Frosinone».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Vallecorsa 1, Grimaldi, Pisa L. 2, Pisa R. 2, Sapio, Caracuzzi, Ceccarelli 1, Iannoni, Prosseda 3, Nichilò, Nicolia, Bravo 1. TPV: Fabrizio Spinelli

U18, Frosinone Pallanuoto – Aquaroma 8-8 (2-2, 2-4, 2-2, 0-2)

Arriva un pareggio per l’U18 del Frosinone Pallanuoto. Allo Stadio del Nuoto, i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno impattato 8-8 sull’Aquaroma. Partita equilibrata, con i romani avanti 4-6 al cambio campo, rimontati poi dai ciociari nel quarto tempo. I gialloblù non si arrendono mai e conquistano un punto che muove la classifica. Prossima e ultima partita del girone domenica 21 maggio a Monterotondo contro la Roma Waterpolo.

Frosinone Pallanuoto: Masi, Valente, Vallecorsa 1, Iannoni, Nicolia 3, Maura, Nichilò, Bravo 3, Grimaldi 1, Di Pofi. TPV: Fabrizio Spinelli.

