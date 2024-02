Pallanuoto / Serie C, il Frosinone non brilla ma vince. Bene anche gli esordienti

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Rosetana Nuoto 11-9 (0-2, 4-1, 4-3, 3-3). – Quarta giornata e quarta vittoria per il Frosinone Pallanuoto nel campionato di serie C. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i gialloblù di Fabrizio Spinelli non brillano, forse sottovalutando un avversario che invece dà filo da torcere ai ciociari fino alla fine. La Rosetana parte bene e va avanti 0-2, complicando da subito i piani del Frosinone. Che, con pazienza e qualche errore difensivo di troppo, riesce alla lunga a riprendere in mano la gara. Finisce 11-9: quello che più conta sono i 3 punti, grazie ai quali i gialloblù mantengono la testa del proprio girone.Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Siamo entrati in acqua senza mordente, convinti di aver già vinto la partita prima di giocarla. Davanti abbiamo anche fatto bene, giocando spesso sul centroboa e guadagnando molte espulsioni. Purtroppo, però, abbiamo giocato le superiorità con sufficienza. Dietro siamo stati molto leggeri e abbiamo concesso troppe occasioni ad un avversario che ci ha messo in difficoltà fino alla fine. Ci teniamo il risultato e la quarta vittoria consecutiva».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Tarquini 1, Sapio 1, Briganti 1, Mastracci 1, Caracuzzi 3, Grimaldi, Ricci, Pisa 3, Prosseda, Bravo 1, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

ALLIEVI, Libertas Roma Eur – Frosinone Pallanuoto14-10

Arriva una sconfitta per gli Allievi del Frosinone Pallanuoto, battuti 14-10 dalla Libertas Roma Eur. Al Centro Sportivo Le Cupole di Acilia, i ragazzi di coach Massimiliano Murgia tengono a lungo vivo il match, cercando di giocare alla pari contro un avversario più esperto e pronto per la categoria. Il risultato finale è però corretto e rispecchia i valori in acqua. I gialloblù chiudono questo secondo girone eliminare al terzo posto e si preparano – da metà febbraio in poi – ad affrontare l’ultimo step del campionato.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Abbiamo affrontato un’ottima squadra, che ha saputo metterci in difficoltà sia in attacco che in difesa. Sono però contento della prova di tutti i ragazzi, sia dei più grandi che dei più piccoli, che non hanno mai gettato la spugna. Continuiamo a lavorare».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Maura, Grimaldi, Quattrociocchi, Cristofanilli, Solli, Venditti, Verdicchio, Rea, Sapio, Deledda, – . TPV: Massimiliano Murgia.

ESORDIENTI, Frosinone Pallanuoto – Antares Latina 15-0

Partita mai in discussione per gli Esordienti del Frosinone Pallanuoto, che battono l’Antares Latina 15-0. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i leoncini di Federico Ceccarelli vincono e convincono ancora, dopo la prima giornata a Formia. Come sempre, gioco frizzante ed orizzontale dei gialloblù, rapidi a cercare spazi liberi e profondità. Tanti gol e minutaggio alto per tutti. Per i piccoli atleti ciociari sarà un pomeriggio da ricordare anche per aver accompagnato la prima squadra nella presentazione pre match.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Siamo ancora lontani da ciò che possiamo fare con questa categoria. Ci lasciamo spesso guidare dal caos e non riusciamo ad allungarci davanti per cercare soluzioni di gioco semplici, ma efficaci. Stiamo lavorando molto bene in settimana, continueremo a farlo. Ora ci attende l’ultima partita del girone in cui ci giocheremo il primo posto con l’Aquademia».

Frosinone Pallanuoto: De Angelis, – , Pizzalla, Nardelli, Saccucci, Cecconi, Salvatori, Ciolli, Bravo, Blocco, – , Grimaldi, Riggi. TPV: Federico Ceccarelli.

foto archivio