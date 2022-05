Pallanuoto / Serie C, Frosinone sconfitto dalla capolista Ede Nuoto

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Ede Nuoto 11-15 (3-5, 3-3, 2-4, 3-3)

Un vero peccato. Il Frosinone Pallanuoto va vicino all’impresa, gioca per larghi tratti alla pari contro l’Ede Nuoto capolista, ma perde 11-15. Sabato 28 maggio, allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i ciociari provano il colpaccio per dare nuova linfa al proprio campionato. Ma sono davvero tanti, troppi gli errori offensivi in casa gialloblù, che spesso poi spianano la strada al micidiale contropiede avversario e portano i 3 punti sulla via di Roma.

I giovanissimi gialloblù peccano a tratti di inesperienza anche nella gestione del pallone, prestando così il fianco alle ripartenze veloci degli ospiti. Il Frosinone rimane così a 9 punti in classifica e si prepara ad affrontare giovedì 2 giugno la Swim Action nel recupero della prima giornata di ritorno. Alla fine della stagione manca ancora tanto e i ragazzi di coach Spinelli non devono abbassare la guardia: già dalla prossima bisogna tornare a far punti.

Queste le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Mi aspettavo tutt’altra prestazione dai miei ragazzi. Purtroppo non siamo proprio scesi in acqua e sono tornati alla luce vecchi errori. Nonostante questo, a fine secondo tempo eravamo ancora in partita. Poi gli avversari hanno piazzato un vantaggio che hanno mantenuto fino al fischio finale. Per fortuna giovedì giochiamo subito per il recupero della 1ª giornata di ritorno».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Mercadante 1, Marzocchi, Nicolia, Pisa R. 2, Pisa L. 4, Quadrini, Ceccarelli F. 3, Bravo, Ricci 1, Ceccarelli S., Fiorini L., Saltarelli. TPV: Fabrizio Spinelli.

Arbitro: Andreoli.

