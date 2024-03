Pallanuoto / Serie C, En plein Frosinone: derby vinto e 9ª vittoria consecutiva

Serie C, Bellator Frusino – Frosinone Pallanuoto 9-17 (1-3, 0-4, 6-4, 2-6)

Un intero girone di sole vittorie. È l’en plein del Frosinone Pallanuoto, che nella 9ª giornata del campionato nazionale di serie C strapazza 9-17 nel derby i cugini del Bellator e continua la sua corsa in testa alla classifica. Una galoppata – per ora – davvero inarrestabile da parte degli uomini di Fabrizio Spinelli, che hanno sbaragliato qualsiasi avversario. Sul match poco da dire: basta il parziale di 1-7 al cambio campo per dire che non c’è mai stata partita dall’inizio alla fine.

Primato solitario e cittadino reso ancora più bello dal fatto che ben 9 atleti su 13 sono nati e cresciuti a Frosinone. Appuntamento ora a sabato 16 marzo per lo scontro diretto contro la seconda in classifica, l’Antares Latina, per una sfida ad alta quota che tanto può dire sul proseguo del campionato gialloblù.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo dato continuità al nostro percorso di maturità. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che solo nel terzo tempo sono stati poco lucidi nel gestire alcuni momenti concitati, rimediando quasi tutte le espulsioni del match. Per il resto grande prova mentale nel gestire l’incontro: abbiamo fatto valere la nostra superiorità, certificata dai punti che ci separano in classifica. Dedichiamo la vittoria nel derby ai tanti tifosi che sono venuti a sostenerci».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Tarquini 1, Sapio 3, Briganti 2, Mastracci, Caracuzzi 1, Ceccarelli 6, Ricci 3, Pisa, Prosseda, Frasca 1, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

JUNIORES, Frosinone Pallanuoto – Rari Nantes Roma Vis Nova 6-10

Arriva una onorevole sconfitta per la Juniores del Frosinone Pallanuoto. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i ragazzi di Massimiliano Murgia giocano per larghi tratti del match alla pari con una squadra di alta classifica nel proprio girone. I ciociari vanno anche in vantaggio, ma poi sono rimontati dalla squadra ospite, ben allenata e organizzata. Ad ogni modo, grandi passi in avanti per i gialloblù, a testimonianza del lavoro svolto in tandem tra questa categoria e la prima squadra.

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Caciolo, Cecconi, Grimaldi, Verdicchio, Rea, Cristofanilli, Bravo, Di Pofi, Vallecorsa, Maura, Sapio, Maura. TPV: Massimiliano Murgia.

RAGAZZI, Frosinone Pallanuoto – Roma Vis Nova 4-25

Larga sconfitta per i Ragazzi del Frosinone Pallanuoto, battuti 4-25 dalla Roma Vis Nova, di certo tra le migliori squadre del Lazio in questa categoria. Nessun dramma in casa gialloblù: sicuramente il lavoro da fare è tanto, ma è pur vero che questo gruppo è in gran parte sotto età e che siamo solo all’inizio di un lungo percorso. Prossima partita – ultima di questo secondo girone di qualificazione – contro il Babel. Poi l’ultimo raggruppamento, che vedrà i gialloblù competere tra il 9° e il 16° posto nella regione.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sapevamo che sarebbe stata una partita a senso unico. Come ho detto ai ragazzi, però, dobbiamo giocare queste partite cercando di imparare il più possibile dagli errori che facciamo e oggi ce ne sono stati tanti. In diverse situazioni abbiamo espresso una buona pallanuoto. Ci perdiamo in situazioni di gioco in cui non dobbiamo rimanere a guardare il finale dell’azione, ma dobbiamo essere bravi con le chiusure preventive».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, – , Ciolli, Quattrociocchi, Napoletano, Saccucci, Verdicchio, Solli, Nardelli, Sapio, Venditti, Del Brocco, Pizzalla. TPV: Federico Ceccarelli.

COMUNICATO STAMPA