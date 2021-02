Pallanuoto, serie B: RN Frosinone, il 6 marzo si ricomincia da dove s’era lasciato

Dopo quasi un anno senza partite ufficiali, il 20 febbraio riprende il campionato di serie B. La Rari Nantes Frosinone, inserita nel gruppo 5, riposerà nella prima giornata, visto che ogni girone composto dalla FIN conta cinque squadre, e inizierà la sua stagione sabato 6 marzo. Per evitare spostamenti, la Federazione ha pensato a una frammentazione dei vecchi gironi da dieci, cercando di mettere insieme tutti club della stessa regione.

Ci è riuscita, appunto, nel girone dei gialloblù. Oltre alla squadra del presidente Vincenzo Russo, nel gruppo 5 sono inserite le romane Campus Roma, C.C. Lazio, Libertas Roma Eur e Villa York. Proprio contro quest’ultima, si aprirà il campionato della Rari Nantes Frosinone, mentre tutte le altre inizieranno sabato 20 febbraio. L’appuntamento per l’esordio 2020/21 è al Foro Italico, in orario ancora da stabilire.

Proprio il riposo alla prima giornata – oltre a regalare due settimane di tempo in più di preparazione alla squadra – fa sì che si riprenda proprio da lì dove tutto s’era fermato. Come non ricordare, infatti, che l’ultimo allenamento della stagione 2019/2020 era avvenuto proprio il 6 marzo. Era un venerdì come tanti, quando alla fine della seduta alla Comunale di Anzio, coach e gruppo squadra appresero la notizia dell’annullamento della partita dell’indomani a Bari.

Da quel 6 marzo 2020 a questo del 2021, il mondo è stato stravolto. Tutto è cambiato, non solo nello sport, ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Non ci siamo allenati per mesi e mesi, poi lo abbiamo fatto a singhiozzo. Ritrovarci in piscina è stato ed è un modo per non pensare per qualche ora a tutto ciò che ci circonda e vivere la felicità di giocare a pallanuoto. Ora, la Rari Nantes Frosinone è pronta a dare battaglia per raggiungere i suoi obiettivi, con l’entusiasmo di sempre: si ricomincia a fare sul serio!

COMUNICATO STAMPA