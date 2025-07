Pallanuoto, Italia U16 campione d’Europa: preparazione a Frosinone

Successo per la nazionale giovanile di Federico Mistrangelo, che ha travolto 20-12 l’Ungheria nella finale degli europei under 16 di pallanuoto maschile a Istanbul. Gli azzurrini hanno svolto la preparazione in vista del campionato europeo a Frosinone, presso lo Stadio del Nuoto, gestito dalla Bellator Frusino. Nel corso del soggiorno ciociaro, atleti e staff sono stati ricevuti dal Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, alla presenza del consigliere delegato allo sport Franco Carfagna, degli assessori Rossella Testa e Simona Geralico e dei consiglieri Marco Sordi e Andrea Turriziani. Diversi i luoghi visitati dalla delegazione azzurra, dal caveau e alla terrazza panoramica di Palazzo Munari, al campanile.

β€œDesidero rivolgere le piΓΉ vive congratulazioni ai giovani atleti e a tutto lo staff della nazionale italiana under 16 di pallanuoto – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – per questo straordinario risultato, frutto di talento, impegno e spirito di squadra. Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che abbiano scelto la nostra cittΓ per la fase di preparazione, trovando nello Stadio del Nuoto di Frosinone e nell’accoglienza della nostra comunitΓ un ambiente ideale per allenarsi e crescere insieme. Questo successo europeo Γ¨ motivo di grande soddisfazione anche per Frosinone, che ha avuto l’onore di ospitare la squadra che ha dominato il campionato europeo con talento e determinazione”.

β€œCongratulazioni a tutti gli atleti: Pedro Puleo, Bruno Bordone, Adriano Contarino e Francesco D’Arrigo, Federico Giovannini, Antonio Chianese e Paolo Borsellino, Francesco Corelli, Paolo Balzarini, Filippo Gori, Jacopo Marella e Francesco Maffei, Riccardo Iavicoli, Daniele Gardella e Fabio Testa, e allo staff tecnico, dal tecnico Federico Mistrangelo, all’assistente Daniele Cianfriglia; dal preparatore atletico Federico Pace, passando per il medico Lorenzo Mordeglia, il coordinatore tecnico delle squadre nazionali giovanili Riccardo Tempestini, all’arbitro Riccardo Carmignani – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Franco Carfagna – È stato un onore per Frosinone poter accompagnare da vicino questo straordinario gruppo di giovani campioni nel loro percorso verso il titolo europeo. Questa vittoria Γ¨ motivo di orgoglio per tutta la comunitΓ frusinate e dimostra, ancora una volta, come lo sport possa essere veicolo di eccellenza, crescita e passione”.

Correlati