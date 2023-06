Pallanuoto / Il Frosinone vince il derby in serie C, sconfitta per gli U14

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Bellator Frusino 10-5 (2-0, 3-1, 3-0, 2-4)

Il Frosinone Pallanuoto torna alla vittoria e lo fa nel derby di serie C battendo 10-5 il Bellator. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, i ragazzi di Fabrizio Spinelli – seppur in formazione rimaneggiata e con tanti giovani – approcciano bene al match e dominano per gran parte dell’incontro. Largo spazio per i prodotti del vivaio gialloblù, due gol per il classe 2009 Leonardo Nicolia. Le prossime due gare contro Antares Latina e Roma Waterpolo – entrambe in trasferta – chiuderanno la stagione dei ciociari.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo fatto la partita che avevo chiesto ai ragazzi in settimana. Solo nell’ultimo tempo – e a risultato ormai acquisito – ci siamo un po’ seduti, lasciando agli avversari conclusioni spesso troppo semplici. Bene così, testa ai prossimi due impegni che chiuderanno la stagione».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Grimaldi, Marzocchi 1, Frasca 1, Vallecorsa, Sapio 2, Caracuzzi 1, Ceccarelli F. 1, Ricci 1, Prosseda 1, Mastracci, Nicolia 2, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

U14A, Zero9 – Frosinone Pallanuoto 13-4

Il Frosinone Pallanuoto perde 13-4 contro la Zero9 e non riesce a centrare il sogno di entrare nelle prime quattro squadre del Lazio. Nel quarto di finale – prima uscita della Final Eight di categoria – i ciociari hanno trovato una squadra forte e preparata e dovranno ora affrontare le semifinali per il 5°-8° posto. Partita subito in salita per i leoncini di Federico Ceccarelli, che poi provano a riaprirla ma cedono nella seconda metà di gara ai romani. Prossimo impegno mercoledì contro l’Alma Nuoto.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Siamo di sicuro contenti di essere tra le prime otto squadre della regione, ma un po’ amareggiati per come ci siamo allenati finito il girone. Per problemi scolastici o altri motivi, i ragazzi hanno avuto problemi ad allenarsi con continuità e questo si è visto, contro una squadra preparata come la Zero9. Ora ci giochiamo le altre partite rimaste vivendocele a pieno e cercando di raggiungere il miglior risultato possibile».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi 1, Quattrociocchi, Caciolo, Venditti, Cristofanilli, Nicolia 2, Solli, Rea 1, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, – . TPV: Federico Ceccarelli.

