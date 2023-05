Pallanuoto / Frosinone, sconfitta in serie C. Gli U12 sono in finale CSEN!

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Zero9 7-12 (5-2, 0-2, 0-1, 2-7)

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Allo Stadio del Nuoto, dopo l’Italica è corsara anche la Zero9, che si impone 7-12 sul campo dei gialloblù. I ciociari di Fabrizio Spinelli partono forte (5-1, ndr), poi non riescono a segnare per più di due tempi e prestano il fianco alla rimonta dei romani. Prossima partita ancora in casa contro i cugini della Bellator.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Gli ultimi due minuti di partita ci danno un punteggio troppo severo per quello che si è visto in acqua. La sconfitta è giusta, perché non abbiamo saputo gestire l’ottimo parziale del primo tempo e – anzi – lo abbiamo sciupato. Ora ci aspettano due derby, da giocare con voglia e grinta per l’intero arco del match. Vogliamo provare a toglierci queste ultime soddisfazioni».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Vallecorsa, Marzocchi 1, Pisa L. 1, Pisa R., Sapio, Caracuzzi 1, Ceccarelli F. 3, Ricci, Prosseda, Mastracci, Nicolia, Di Pofi 1. TPV: Fabrizio Spinelli

U12A, Frosinone Pallanuoto – SIS Roma 6-2

Vittoria! Il Frosinone Pallanuoto batte 6-2 la SIS Roma e conquista la finale del campionato U12 CSEN. Allo Stadio del Nuoto, i leoncini di Federico Ceccarelli giocano una buona gara, ma sono troppo morbidi nelle conclusioni e tengono aperto il match più del dovuto. Complimenti agli avversari, autori di una gara gagliarda. Ora in finale la sfida all’SPN Latina, prima di partire poi per Lignano Sabbiadoro il 18 giugno in vista dell’HaBa WaBa International Festival.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Siamo contenti per aver raggiunto questa finale, anche se i risultati a questa età contano tutto e niente. Sono meno soddisfatto per come abbiamo giocato, sprecando molto, forse davvero troppo. Dobbiamo imparare a essere meno superficiali davanti la porta e allenare anche la cattiveria di metterla sempre dentro. Ora ci prepariamo bene per l’ultima gara, che sarà un buon viatico poi alla settimana di preparazione per l’HaBa WaBa».

Frosinone Pallanuoto: Del Brocco, Salvatori, Ciolli, Quattrociocchi 2, Napoletano, Saccucci, Verdicchio 2, Solli 2, Nardelli, Pizzalla, Venditti, Cecconi, – . TPV: Federico Ceccarelli.

