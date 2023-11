Pallanuoto / Che successo per il 2° torneo U14 – Città di Frosinone!

Un grandissimo successo, un enorme soddisfazione. Domenica 19 novembre, allo Stadio del Nuoto, il 2° torneo U14 – Città di Frosinone è stata l’occasione per vivere e far vivere a tutti i presenti una splendida giornata di sport. Un vero spot per la pallanuoto, un modo per farla conoscere e crescere ancora di più nel capoluogo ciociaro, con una manifestazione che ha visto la partecipazione di otto tra le migliori squadre della regione Lazio.

La vittoria finale è andata all’Astra Nuoto Roma, seguita dalla Libertas Roma Eur. Medaglia di bronzo per il Villa Aurelia, che ha battuto proprio i padroni di casa del Frosinone Pallanuoto. A seguire Zero9, Alma Nuoto, SPN Latina e S.S. Lazio Nuoto. L’organizzazione è tutta di marca gialloblù: perfetta la macchina organizzativa guidata da Fabrizio Spinelli, Antonio e Federico Ceccarelli, con il grande aiuto di tanti ragazzi più grandi del nostro settore giovanile. Ringraziamo per la collaborazione sia la direzione dell’impianto che il Comune di Frosinone.

Cronaca e premiazioni

Dalle 8:30, circa centoventi ragazzi si sono ritrovati in acqua, per competere e divertirsi in una giornata di grande fair play. Le otto squadre sono state suddivise – come nella prima edizione – in due gironi da quattro. Il Frosinone Pallanuoto – nel gruppo A – insieme a Villa Aurelia, Alma Nuoto e S.S. Lazio Nuoto, si è classificato secondo, incontrando poi la prima del gruppo B, la fortissima Astra Nuoto Roma, poi vincitrice del torneo.

Dietro l’Astra, la Libertas Roma Eur, seconda anche nel proprio girone per differenza reti davanti alla Zero9 e all’SPN Latina. Dopo le emozioni delle finali, tutti gli atleti sono stati premiati dal Frosinone, società organizzatrice, e dal Presidente del Comitato Regionale Lazio Gianpiero Mauretti, più che gradito ospite dell’evento. Durante la giornata, è venuto a trovarci in piscina anche Francesco Pallone, delegato allo sport del Comune di Frosinone.

I premi individuali sono andati ad Andrea Scateni, portiere classe 2011 della S.S. Lazio Nuoto, e a Gabriele Rumolo, atleta dell’Astra Nuoto Roma che si è aggiudicato sia il premio di miglior marcatore che quello di miglior giocatore del torneo.

Le voci dei protagonisti

Il commento di Antonio Ceccarelli, dirigente del Frosinone Pallanuoto: «Ancora una volta, tutti i componenti dell’ASD hanno dato prova di poter gestire un’evento così importante – patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Frosinone e Comune di Frosinone – che ha coinvolto circa 120 ragazzi della categoria U14. Siamo felici ed orgogliosi di aver ricevuto la visita del consigliere del comune di Frosinone con delega allo sport Avv. Francesco Pallone e di aver affidato le numerose premiazioni al Presidente del Comitato Regionale Lazio dott. Gianpiero Mauretti».

Federico Ceccarelli, allenatore del Frosinone Pallanuoto: «Come nella passata edizione, il torneo è stato un grande successo. Portare a Frosinone squadre di alto livello è un vanto per tutti. Cose del genere non si sono mai viste qui e i feedback che riceviamo da parte delle società che ospitiamo sono sempre positivi. Dal punto di vista tecnico, abbiamo sicuramente pagato la mancanza di acqua per tre settimane, quando sicuramente abbiamo perso quel livello di forma che ci avrebbe permesso di affrontare meglio la manifestazione. Questo torneo serviva proprio per osservare e metterci alla prova il livello generale delle squadre della prima fascia. Riscontri ovviamente più che positivi. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti per il nostro secondo anno di U14 élite».

COMUNICATO STAMPA