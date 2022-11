Pallacanestro, trasferta impegnativa per il Sora ospite della HSC Palocco

Siamo alla vigilia della sesta giornata del campionato di Serie C Silver, e la Pallacanestro Sora affronterà l’impegnativa trasferta romana, ospiti della formazione HSC Palocco.

I bianconeri hanno archiviato la vittoria della scorsa domenica, partita non brillantissima dal punto di vista del gioco ma che certamente conferma una capacità offensiva dalle alte percentuali.

Palocco, dal canto suo, fa della difesa la sua arma vincente, non disdegnando una incisività offensiva che può far male, come si può appunto notare guardando gli ultimi risultati.

La linee guida del lavoro settimanale sono tracciate da tempo, ma, ovviamente, coach Basile ha svolto un lavoro specifico in relazione all’avversario di turno. Palocco è una “vecchia” conoscenza della Pallacanestro Sora, contraddistinta da un grande e reciproco rispetto, preludio questo di una tenzone sportiva che non deluderà le aspettative.

Concentrazione, spirito di squadra e determinazione i temi da svolgere, capitan Ausiello & Co. gli ottimi relatori.

