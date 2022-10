Pallacanestro Sora, una storia di basket dal 1967 che domani darà il via ad una nuova stagione agonistica

In attesa dei calendari dei numerosi campionati giovanili cui prenderà parte, il 9 ottobre segna la data di inizio del Campionato di Serie C Silver, l’ultimo della vecchia formula preludio a quella che sarà la Serie C Unica futura.Archiviato il recente passato ed assestato il gruppo squadra dopo rinunce e migrazioni, il sodalizio bianconero guidato dal dr. Marini in qualità di Presidente e main sponsor con la Farmacia Marini si presenta ai nastri di partenza con pregevoli conferme e volti nuovi.Identità, storia, senso di appartenenza e passione, sono i punti cardine della Pallacanestro Sora, ben rappresentati dall’allenatore Cesare Basile, bandiera bianconera alla guida della prima squadra, e anche dell’under 19, che in questa stagione sarà parte integrante del roster di Serie C per la quota under.Le conferme preziose di Giovanni Ausiello, il Capitano, Giuseppe Lepre, sorano di adozione e Pablo Rodriguez, il sindaco.I nuovi innesti, giovani di età ma con tanta esperienza alle spalle: Fabio Gazzillo, Sergio Invidia, Giorgio Mannarelli, Francesco Benedetti, Edoardo Barone e Adriano Maretto, già a partire dalla gara di domani una sorpresa da scoprire.Come detto, spazio agli under anno 2003/2004/2005, Facchini, Cancelli, Giangrande, Raspante, Catallo, Fantini, Ferrera, Frascone e …nessuno si senta escluso.Ultimo non ultimo…IL NOSTRO PUBBLICO, mai senza!

Basta parole, iniziamo insieme questa nuova avventura, RIEMPIAMO IL PALABASKET?

comunicato stampa