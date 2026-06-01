Pallacanestro Sora in Serie B, i complimenti di Gianluca Quadrini

La Pallacanestro Sora conquista una storica e straordinaria promozione nel campionato nazionale di Serie B, scrivendo una delle pagine più emozionanti e memorabili dello sport del nostro territorio. Un traguardo epico arrivato al culmine di una stagione superba, che premia il talento, il sacrificio e la straordinaria dedizione di tutte le componenti del club.A celebrare ufficialmente il successo e a rivolgere un plauso pubblico alla compagine bianconera è Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Vicepresidente dell’ANCI Lazio.”La promozione della Pallacanestro Sora in Serie B rappresenta un vero e proprio capolavoro sportivo che riempie di orgoglio non solo la comunità sorana, ma l’intera provincia di Frosinone – ha dichiarato Gianluca Quadrini –. Questo straordinario verdetto del campo dimostra, ancora una volta, che la programmazione seria, lo spirito di sacrificio e la passione pura sono le chiavi per raggiungere i traguardi più alti e ambiziosi”.Nella sua nota ufficiale, Quadrini ha voluto estendere i propri omaggi a tutti i protagonisti di questa memorabile scalata:Alla Società: “Rivolgo i miei più vivi complimenti ai dirigenti e allo staff, capaci di guidare la macchina organizzativa con lungimiranza, competenza e serietà, costruendo un progetto solido e vincente”. Agli Atleti e allo Staff Tecnico: “Un plauso immenso va ai ragazzi, veri leoni sul parquet, che hanno lottato su ogni singolo pallone e speso ogni energia per onorare la maglia, e ai tecnici che hanno saputo plasmare un gruppo formidabile”.Al Pubblico e alla Cittadinanza: “Un ringraziamento speciale va a tutto il meraviglioso tifo e a tutta la cittadinanza di Sora. Il calore della gente e l’entusiasmo della piazza sono stati il vero sesto uomo in campo, spingendo la squadra oltre ogni ostacolo. Questa vittoria appartiene a ognuno di voi”.”La Serie B Nazionale è un palcoscenico di grandissimo prestigio – conclude il rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio – e sono certo che Sora saprà farsi valere con la stessa identica grinta. Questo successo costituisce un volano d’oro per la promozione dei valori sani dello sport e per la valorizzazione turistica e sociale del nostro intero territorio ciociaro. Viva lo sport, viva la Pallacanestro Sora!”.