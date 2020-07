Paliotta: “Pontecorvo è rimasta isolata, rete territoriale fondamentale per lo sviluppo”

“E’ il tempo di cambiare la visione futura della nostra città. E’ il tempo per costruire le basi della crescita”. E’ quanto dichiara la candidata a sindaco del Movimento “Cambiamo Pontecorvo” e consigliere d’opposizione Annalisa Paliotta, impegnata in questi giorni con il “Tour dell’Ascolto” in diverse zone della città fluviale.Paliotta in particolare, è tornata a sottolineare uno dei punti cardine del suo programma elettorale: la creazione di una rete territoriale che coinvolga Pontecorvo e i Comuni limitrofi. Un’organizzazione che consentirebbe di gestire in maniera più efficiente i servizi per la città e i cittadini e con la quale valorizzare le peculiarità di un territorio ricco di Storia e Tradizioni.“La nostra città è rimasta troppo isolata negli ultimi anni – afferma Annalisa Paliotta – non c’è mai stata una vera visione strategica sullo sviluppo futuro del territorio. E’ tempo di cambiare questo modo di vedere le cose e allargare lo sguardo anche alle città confinanti, per lavorare insieme ad un progetto concreto di valorizzazione e crescita. Siamo in una posizione di confine, ma abbiamo il vantaggio di avere un casello autostradale, siamo vicini alla città di Cassino, dove è da poco stata inaugurata la fermata Tav, siamo a due passi dal mare e dalla provincia di Latina. Dobbiamo considerare tutto questo una fortuna e sfruttarlo al meglio per restituire valore al nostro territorio”.Un contributo fondamentale sarà quello che potranno apportare i più giovani. “Ritengo il loro un ruolo importante – dice Paliotta – con le loro idee e la loro voglia di innovazione, possono concretamente offrire spunti dai quali partire per ripensare il nostro futuro. La nostra idea è quella di istituire un Bando che riconosca valore ai progetti più meritevoli di attenzione e realizzare, di fatto, una collaborazione attiva con i cittadini che potranno, in questo modo, essere partecipi e artefici delle scelte e dei progetti di crescita della nostra Città”.“Non ho intenzione di fare promesse che potrebbero non trovare mai la luce – chiarisce la candidata – . Credo che sia prioritario lavorare su pochi punti, ma strategici. La città che immagino è una città ordinata, pulita, efficiente. Una città che abbia strade praticabili e non dissestate, sia in centro che nelle zone periferiche, e nella quale le infrastrutture funzionino e possano contare su una manutenzione puntale. Una città che sia in grado di garantire i servizi essenziali al cittadino e nella quale l’ordinaria amministrazione dei beni pubblici non assuma mai, come spesso è stato in passato, l’aspetto di un evento straordinario. Sarà fondamentale la vicinanza e l’ascolto dei cittadini. Non si va ad amministrare da soli, ma si costruisce e si realizza insieme, per la crescita omogenea e tangibile di tutto il nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA

