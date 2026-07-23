Palio di Sant’Oliva, sabato l’atto finale del Carosello Storico dei Rioni di Cori 2026

Tutto pronto per il Palio di Sant’Oliva 2026, atto finale del Carosello Storico dei Rioni di Cori, che si disputerà in notturna sabato 25 Luglio. Dopo le Feste di Porta, vissute in queste settimane in spirito di amicizia tra le tre contrade (Romana, Signina, Ninfina), ora si riaccende lo spirito agonistico e per i cavalieri è giunto di nuovo il momento di salire in sella ai destrieri, sfoderare i pugnali e combattere l’ultima battaglia di quest’anno.

Sarà il giorno della rivincita per Porta Romana o Porta Signina, oppure quello della conferma per Porta Ninfina, che cercherà di bissare la vittoria aggiudicandosi anche il drappo realizzato dall’artista Luana Milita e dedicato a Sant’Oliva, patrona della Città. Sugli spalti le tre tifoserie assisteranno alla competizione, non prima però dell’esibizione degli Sbandieratori di Cori e della tradizionale “Accensione della Luma” per mano del Podestà.

Intanto, mentre sale la febbre della sfida, la vigilia del Palio sarà tradizionalmente caratterizzata dalle cene propiziatorie che si consumeranno venerdì 24 luglio nelle tre taverne rionali, dove sarà possibile degustare menù a base di prodotti tipici, elogio all’enogastronomia locale.

Il programma di sabato prevede alle ore 19:00 la partenza del corteo storico da piazza del mercato, nei pressi di piazza Signina a Cori monte, e alle ore 20:30 l’inizio dell’attesissimo Palio allo stadio comunale Romolo Palombelli Stoza.

È possibile acquistare i biglietti per il Palio di Sant’Oliva il giorno stesso dell’evento presso le biglietterie situate ai varchi d’accesso dello Stadio Comunale dalle ore 17:00.

Possibilità d’acquisto dei biglietti in prevendita presso le tre Taverne Rionali di Porta Signina, Porta Romana e Porta Ninfina durante le cene Propiziatorie al Palio di Sant’Oliva il giorno venerdì 24 luglio.

Si accettano pagamenti elettronici.

🅿 Parcheggio & Navetta:

Parcheggi disponibili in via degli Artigiani (zona industriale di Cori)

🚌 Servizio navetta gratuito attivo dalle ore 19:00 fino al termine dell’evento, con arrivo nei pressi dello Stadio.

🍔 Area Food

Dalle ore 19:00, all’interno dello Stadio, sarà attiva un’Area Food con specialità tipiche di Cori.