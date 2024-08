Palio dell’anello in notturna e statua Il Buttero all’ingresso della città, otto Comuni in competizione

Cisterna di Latina – Cresce l’attesa per il grande evento di domenica prossima, 11 agosto, che unirà, ancora una volta, tradizione, folklore, sport e cultura.

Torna il Palio dell’Anello che quest’anno annuncia importanti novità e tanto spettacolo.

Alle ore 17, nella nuova rotatoria di Piazza Cesare Battisti, nell’ingresso sud della città, si terrà la cerimonia di scoprimento della statua “Il buttero”, opera dell’artista cisternese Andrea Dros Canò.

Alle ore 17:30 le locali associazioni dei butteri daranno vita ad una sfilata lungo la pista di gara, da questa mattina in corso di allestimento, lungo il tratto centrale di Corso della Repubblica.

È fissato alle ore 18 l’inizio della gara da svolgersi su un tracciato della lunghezza di circa 4 metri con una pista in sabbia battuta per la corsa dei cavalli della larghezza di 6 metri.

La corsa all’anello è sia una gara di velocità che di abilità: il cavallo viene lanciato in corsa e il cavaliere dovrà infilare un pugnale in un anello posto in alto lungo il percorso. Vince chi riesce a infilarne di più.

Dopo la consueta tornata iniziale di prova dove il tempo massimo si otterrà come media aritmetica tra il migliore e il peggior tempo, avrà inizio la vera e propria sfida tra i 27 cavalieri rappresentanti gli 8 comuni in lizza, ovvero Amaseno, Cisterna, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Sezze, Velletri.

Quest’anno, al fine di garantire una temperatura più mite ai cavalli e ai loro cavalieri e a tutto il pubblico, nonché per rendere ancora più partecipata e spettacolare la competizione, il Palio decreterà il vincitore a notte inoltrata. Al vincitore andrà il magnifico stendardo realizzato dall’artista Maria Pia Biagini.

L’evento è realizzato dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio.

