PALIO DELL’ANELLO, 11 Comuni e circa 30 cavalieri in gara

Torna oggi, sabato 19 agosto, il Palio dell’Anello di Cisterna di Latina, lungo il Corso della Repubblica.

La storica manifestazione della “Patria dei Butteri” si svolgerà nel suo tradizionale palcoscenico: il centro cittadino che, dalle ore 17.00, ospiterà circa 30 cavalieri e altrettanti cavalli.

Undici comuni in gara – Cisterna, Sezze, Artena, Sermoneta, Cori, Velletri, Amaseno, Segni, Lariano, Norma e Rocca Massima – si sfideranno in una gara entusiasmante di anelli centrati e tempi di percorrenza, per conseguire l’ambìto stendardo, realizzato quest’anno da Maria Pia Biagini, artista di Cisterna di Latina.

Il Palio dell’Anello è per il Comune di Cisterna, e per i suoi cittadini, l’evento principale di rievocazione storica che trae origine dalle tradizionali cerimonie organizzate durante la ricorrenza di San Rocco, Patrono della città.

La corsa all’anello rappresenta, infatti, uno degli eventi più suggestivi della tradizione cisternese, unito alla cultura del buttero e al nome di Augusto Imperiali, appartenente alla casata Caetani che l’8 marzo 1890 vinse a Prati di Castello (Roma) la sfida con i cowboys del Wild West Show di Buffalo Bill, entrando a giusto titolo nella storia e mito dei butteri.

L’evento è organizzato dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio della Regione Lazio.

A conclusione degli eventi della Rassegna “Cisterna Estate 2023”, sempre domani, alle ore 22.00 nell’area mercato (ex Nalco) di via delle Province, si svolgerà la seconda edizione dello spettacolo pirotecnico “Notte di fuoco” a cura della Pirotecnica Gabriele R. & Figli.

Per l’occasione, a partire dalle 19:00, sarà allestita un’ampia area ristoro in cui sarà possibile mangiare e sedersi in attesa dello spettacolo.

