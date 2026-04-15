“Palini Cup a Airola: emozioni e sfide tra i motori con il Motoclub Castelliri”

Questo fine settimana, il circuito di Airola sarà teatro di grande adrenalina e passione per i motori in occasione della prima tappa del Campionato Palini Cup. Tra i protagonisti attesi, spiccano i piloti del Motoclub Castelliri Ciociaria Riders, Francesco Cianfarani nella 100 Big Open ed Anthony Melucci nella 70 Amatori , entrambi portacolori del team Parravano Corse. Per Anthony Melucci si tratta di un debutto assoluto nella competizione, un momento carico di emozione e aspettative. Giovane e determinato, Melucci è pronto a mettersi alla prova in un contesto competitivo di alto livello, con l’obiettivo di crescere gara dopo gara e dimostrare il proprio valore in pista. Al suo fianco, l’esperienza e la solidità di Francesco Cianfarani, veterano del team, che affronta questa nuova stagione con ambizione e consapevolezza dei propri mezzi. La sua conoscenza delle dinamiche di gara e la capacità di gestione della pressione rappresentano un punto di riferimento importante, sia per il team che per il compagno di squadra.Entrambi i piloti saranno seguiti sotto l’attenta guida tecnica di Andrea Cianfarani, figura chiave nella preparazione e nello sviluppo delle performance del team. Il suo supporto sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide di questo campionato.La Palini Cup si preannuncia come una competizione combattuta e spettacolare, e il Motoclub Castelliri Ciociaria Riders è pronto a dare battaglia fin dalla prima gara. L’obiettivo è chiaro: ottenere risultati importanti e portare in alto i colori del team. L’appuntamento è dunque ad Airola, per un weekend all’insegna della velocità, della passione e dello spirito competitivo. In foto il Presidente Gianni Scala