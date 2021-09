Paliano, truffa: denunciate due persone

Nel pomeriggio di ieri in Paliano, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà due persone, una 69enne di Terracina ed una 26enne di Giuliano in Campania (già censita per reati specifici), poiché resesi responsabili di “truffa in concorso”. Le verifiche svolte dai militari operanti, scaturite dalla querela sporta da un 21enne del luogo, consentivano di accertare che le stesse, avevano predisposto un annuncio su un noto portale e-commerce on line, nel quale pubblicizzavano la possibilità di affittare, ad un prezzo estremamente vantaggioso, una villa per trascorrere le vacanze estive in una nota località del Circeo. L’uomo, in accordo con amici, prenotava la locazione dell’immobile ed effettuava il pagamento accreditando la somma di euro 520. Una volta giunti all’indirizzo indicato nel giorno stabilito, accertavano l’inesistenza della sontuosa residenza pubblicizzata. L’episodio risale alla fine del mese di agosto. Ulteriori accertamenti dei militari permettevano di identificare e deferire le prevenute.

Comunicato stampa foto archivio