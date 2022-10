Paliano – Trampolieri, fuoco, urla e maschere paurose per l’Halloween del “Bosco del Terrore”

Per l’oasi naturale del Bosco di Paliano sono gli ultimi giorni di apertura: grande attesa per la notte di Halloween

Ultimi giorni per godere della bellezza naturalistica del Bosco di Paliano. L’oasi inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli è all’ultimo week-end di apertura: un fine settimana “allungato” che si concluderà con una spumeggiante notte di Halloween lunedì sera.

I trenta ettari di querce oggi e domenica ospiteranno attività per grandi e bambini. Domenica 30 ottobre per i bambini alle 12 è in programma uno spettacolo gratuito di “Magia in fiaba” e poi ancora le attività già previste per sabato.

L’ultima giornata di apertura sarà dedicata al terrore, alle streghe, alle urla e alla paura. Per Halloween durante è in programma un concorso a premi per le migliori maschere. I bambini saliranno sul podio, faranno una giravolta e poi dovranno lanciare un urlo pauroso: saranno valutati da una strega, un mago e un folletto, che assegneranno un punteggio a ciascun partecipante sul vestito, la miglior maschera/trucco, e l’urlo più spaventoso. I migliori tre saranno premiati.

Dalle 18 alle 20 il Bosco di Paliano si popolerà di trampolieri, giochi di fuoco e rapaci notturni. Streghe, mostri e fantasmi che spaventeranno i visitatori lungo un percorso nel bosco. Luci, balli, musica e dj set animeranno una cena che terminerà a mezzanotte, salutando così la notte degli spiriti.

Il Bosco di Paliano si trova a tre chilometri dall’uscita Colleferro dell’autostrada A1, tra Napoli e Roma. Con i suoi trenta ettari di querce, è una delle aree protette più rilevanti vicino a Colleferro. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ilboscodipaliano.it

