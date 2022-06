Paliano, Terzo e ultimo appuntamento per la decima edizione del Festival Corto… Ma non troppo!

Si conclude oggi la decima edizione del Festival Corto… Ma non troppo! la rassegna cinematografica dedicata all’inclusione e all’integrazione sociale. Oggi sabato 11 giugno 2022 ultima giornata della manifestazione, al centro le PREMIAZIONI e il concerto The Crazy colours of music.

L’appuntamento è sempre presso L’ex Cinema Esperia – Piazza XVII Martiri, 1 a partire dalle ore 16:00. In programma le proiezioni dei cortometraggi in concorso e le premiazioni alla presenza della Giuria di Esperti formata da Stefano Veneruso e da Teresa Recchia – e da alcune strutture che si occupano di riabilitazione psichiatrica e di problemi sociali giunte da tutta Italia.

Il Festival si chiuderà con The crazy colours of music, un grande concerto nella piazza XVII Martiri di Paliano: sul palco si alterneranno Piazza Marconi Band (Claudio Spera, Wladimiro Falcone, Alessandro Giannetti, Simone Marucci), Purple Trais (Marcello Collalto, Marco Collalto, Wladimiro Falcone, Flavio di Domenicoantonio), Naira, Marco Caponegro, Vera & Antonio e poi ovviamente l’AzzTherapy band composta da utenti e operatori di Casa Johnny e Casa Mary (Diego Prisco, Giovanni De Vecchi, Albino Pietrobono, Marco Caponegro).

“Questo Festival dà la possibilità al nostro mondo di potersi raccontare. Molti pazienti psichiatrici hanno hanno fame di condividere le storie degli altri e le proprie storie, ma quando e se ci provano non ottengono incoraggiamenti. Anzi, hanno una censura, una repressione, hanno la percezione di non valere. Auguro a questo festival di raggiungere l’undicesima e perché no, le tante altre future edizioni” – queste le parole del Dott. Fausto Russo Responsabile UOC Salute Mentale A B C ASL Frosinone, presente in al dibattito del pomeriggio di venerdì INCLUSIONE E COSCIENZA SOCIALE: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI NELLE TAPPE DEL PERCORSO RIEDUCATIVO E RIABILITATIVO moderato dall’Avvocato Marco Mampieri – Presidente dell’A.P.S. L’ONDA alla presenza e partecipazione del Sindaco di Paliano Domenico Alfieri, Mauro Buschini – Consigliere regionale e componente della VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, Stefano Anastasia – Garante dei Detenuti Regione Lazio, Anna Angeletti – Direttrice Casa di Reclusione di Paliano, Daniela Pezzi – Presidente della Consulta regionale per la Salute mentale.

