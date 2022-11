Paliano – Superare le barriere della diversità, del pregiudizio e dell’emarginazione sociale

Aperto il concorso fotografico Così come sei organizzato delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary. A concorrere fotografie che valorizzano l’unicità e la straordinarietà di ogni individuo

Il concorso fotografico Così come sei da anni viene svolto da utenti e operatori delle strutture psichiatriche palianesi. Il tema scelto anche per quest’edizione è DIVERSO DA CHI? L’organizzazione ha scelto questo tema con l’obiettivo di valorizzare l’unicità e la straordinarietà di ogni individuo, sentimento e condizione al di là di canoni e pregiudizi.

Realizziamo iniziative come il Contest e Concorso fotografico Così come sei e il Festival Corto… ma non troppo! con l’obiettivo di dare voce a tutti. I nostri progetti mirano alla diffusione di principi volti ad una reale educazione della società all’integrazione soprattutto di coloro i quali troppo spesso vengono esclusi perché considerati diversi. Nel corso degli anni abbiamo incontrato tante realtà che hanno avuto modo di raccontare le loro storie e di condividere le loro esperienze. Questo è per noi motivo di stimolo per continuare a realizzare queste iniziative e per allargare sempre di più la rete di contatto e di comunicazione oltre i limiti imposti dalla società. – commenta Vincenzo Prisco Amministratore unico delle strutture psichiatriche palianesi.

Il concorso è rivolto a tre diverse categorie: fotografi professionisti, persone affette da disabilità psichica e/o fisica, istituti scolastici (classi o gruppi).

Le opere iscritte verranno visionate e giudicate dalla Giuria Popolare composta dagli utenti delle strutture iscritte al concorso oltre a tutte quelle coinvolte nel progetto e dalla Giuria di Esperti. La Giuria Popolare consente di sperimentare nuove attività all’interno delle realtà che si occupano di salute mentale, coinvolgendo Utenti e Operatori in qualità di pubblico critico delle opere presentate al concorso. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 1 dicembre 2022.

Tutte le fotografie iscritte al concorso verranno esposte in una mostra organizzata e allestita dagli ospiti e dagli operatori delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary lungo le strade e le piazze del Comune di Paliano dal 23/12/2022 al 7/01/2023, giorno in cui avverrà la premiazione.

Il concorso e la mostra sono organizzati in collaborazione con L’ONDA Associazione di Promozione Sociale e godono del patrocinio del Comune di Paliano e della Regione Lazio.

Per informazioni e iscrizioni visitare il sito https://www.festivalcortomanontroppo.it/iscrizioni/iscrizioni-concorso-fotografico/

