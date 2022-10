Paliano – STORIE ED ESPERIENZE DI VITA: QUANDO ARRIVA LA FESTA DI NATALE: nuovo cortometraggio sulla sofferenza di chi vive nel disagio psichico

Lo short film darà voce a ricordi e storie vere condivise da persone in riabilitazione provenienti da diverse parti d’Italia

Il progetto con finalità sociale è nato da un’idea dell’attrice e regista romana Barbara Patarini e dell’Amministratore unico delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano Vincenzo Prisco.

Protagoniste sono esperienze reali, storie di Persone che hanno visto mai creata o distrutta la magia delle festività natalizie, Persone che hanno vissuto e vivono in difficoltà e che hanno poi avviato un percorso di riabilitazione psichiatrica. I racconti selezionati sono pervenuti dal Club Itaca di Napoli, dalla Struttura Residenziale Villa Lucrezia di Castrocielo, dalla Comunità educativa per minori Il Quadrifoglio Children di Potenza. Alcuni ospiti residenti nelle strutture Casa Johnny e Casa Mary ripresi all’interno di un parco archeologico hanno raccontato le loro storie di ricordo del Natale, condividendo vissuti emotivi intensi.

Abbiamo ricevuto storie struggenti, laceranti, che non lasciano indifferenti e che ci hanno resi impossibilitati a sceglierne una rispetto a un’altra. Per questo abbiamo creato una sceneggiatura unica, dove proprio alcuni narratori interpreteranno sul set una piccola parte di vissuto recitando se stessi. In questo modo, il loro coinvolgimento attivo nella produzione del piccolo film sarà un impegno didattico in cui dovranno attingere alle loro personali risorse, per imparare a stare su un set vero con professionisti attori che reciteranno accanto a loro. – queste le parole dell’attrice e regista Barbara Patarini.

Fra i professionisti coinvolti nella realizzazione del cortometraggio oltre a Barbara Patarini nel ruolo di autrice e attrice, affiancata alla regia da Fabrizio Byron Rink, gli interpreti Maurizio Junior Tesori (Suburra – La serie / 2017) e Matteo Quinzi (Adrenaline / 2015, Freaks! / 2011, Andarevia / 2013), Daniele Zaccardo in qualità di direttore di fotografia e scenografo, il fonico Sandro Boscolo e Alessia Frongia al trucco.

Il progetto gode di un importante patrocinio che verrà svelato nel mese di novembre quando presumibilmente inizieranno le riprese. L’ente patrocinante nel mese di dicembre 2022 si farà promotore di un evento a Roma per la proiezione ufficiale del cortometraggio che, nel 2023 troverà collocazione ai fini didattici e formativi in giornate dedicate.

Comunicato stampa