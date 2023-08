Paliano si conferma modello di inclusione e integrazione sociale. Utenti in riabilitazione protagonisti sul palco con il comico DADO

Proprio in occasione della serata organizzata nel corso dell’ESTATE PALIANESE, l’AZZTHERAPY BAND composta da utenti e operatori delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary di Paliano affiancherà il comico DADO nella suo spettacolo. Questa sera 16 agosto 2023 a partire dalle ore 21:30 in Piazza M. Colonna a Paliano.

Non è la prima collaborazione ufficiale per la band di Casa Johnny&Mary: Albino, Diego e Giovanni hanno accompagnato nella serata di apertura de L’Estate Palianese 2021 Giobbe Covatta durante lo spettacolo La Divina Commediola.

Partecipare da protagonisti a serate come questa è ciò per cui lavoriamo, il senso di tutte le nostre attività e di tutti i nostri progetti. Un ringraziamento agli organizzatori dell’evento e all’amministrazione. Insieme rendiamo Paliano un modello di inclusione e integrazione. – commenta così l’evento Vincenzo Prisco, Amministratore Unico delle strutture socio riabilitative di Paliano.

L’AZZTherapy Band è inserita nell’ampio progetto relativo al laboratorio di musica condotto da Diego Prisco all’interno delle residenze riabilitative. Il progetto musica nel contesto comunitario ha lo scopo di porre al centro l’ospite per renderlo protagonista del proprio spazio e del proprio tempo, tenendo conto di risorse e bisogni.

Articolato come attività ludico/ricreativa, questo progetto si pone l’obiettivo di facilitare l’espressione comunicativa dei partecipanti attraverso canali diversi da quelli verbali e migliorare le competenze comunicative. Infatti la musica stimola l’attenzione verso se stessi, i propri ritmi, l’ascolto delle sonorità proprie e altrui e l’espressione delle emozioni veicolate dagli strumenti musicali o dalla voce stessa.

Oltre alla già citata collaborazione con Giobbe Covatta nel 2021, sono già numerose le soddisfazioni e gli obiettivi raggiunti dall’AZZTHERAPY BAND: resident band al Festival Corto… Ma non troppo!, il soggiorno a Catania per presenziare alla sezione Cinema e Psichiatria del Festival catanese Corti in Cortile; sempre a Catania i ragazzi dell’AzzTherapy Band si sono esibiti in un locale con performance dal vivo; e poi ancora la produzione di brani originali come IN QUALUNQUE STORIA colonna sonora di EH! CREP (cortometraggio realizzato dalla Johnny&Mary) e LIBERO realizzato in occasione della partecipazione al progetto dal respiro nazionale UNA CANZONE PER L’INCLUSIONE iniziativa torinese senza scopo di lucro è organizzata dagli operatori e collaboratori del Servizio IESA ASL TO3 che vede coinvolti musicisti, autori musicali e filmakers nella creazione di una Playlist sul tema della follia e dell’accoglienza.