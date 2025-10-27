Paliano – Osservazioni sulla Centrale Elettrica Fotovoltaica “Focarelle”

Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha presentato formali osservazioni in merito al progetto della Centrale Elettrica Fotovoltaica “Focarelle”, prevista in località “Il Vallone” nel Comune di Paliano, con una potenza nominale in corrente continua pari a 17,57 MWp.

L’associazione ha evidenziato numerose criticità di natura progettuale e ambientale, tra cui:

Presenza di usi civici su tre particelle che mantengono il vincolo paesaggistico, e altre particelle sgravate dagli usi civici ma non affrancate. Tutte gravate da vincolo Paesaggistico con conseguenti dubbi sulla legittimità dell’intervento.

Perplessità sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la quale si ipotizza la necessità di uno studio comparato e cumulativo che includa tutte le opere funzionalmente connesse all’impianto fotovoltaico.

Fare Verde ha inoltre sottolineato:

Tra le osservazioni è stata richiamata anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (2024), che ha definito l’impianto agrovoltaico come bene immobile soggetto a tassazione, se parte integrante di una centrale elettrica fotovoltaica. Tale pronuncia contribuisce a chiarire la natura dell’impianto “Focarelle”, distinguendolo nettamente da un impianto agrovoltaico conforme alle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.