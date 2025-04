PALIANO – L’ARMA DEI CARABINIERI NELLE SCUOLE PER LA LEGALITA’

Nella mattinata dello scorso 2 aprile, si è tenuto a Paliano (FR), presso la sala del teatro comunale “Esperia”, l’incontro che ha coinvolto circa 75 studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. F.lli Beguinot. La legalità è stato il tema dell’evento, aperto dai saluti dell’Assessore all’Istruzione Serena Montesanti, alla presenza del Sindaco Domenico Alfieri ed altri amministratori locali ed insegnanti. All’incontro hanno preso parte il Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, il Capitano Alessandro Dell’Otto, Comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni ed il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Luogotenente Giacomo Iannario. Il Colonnello Mattioli ha interloquito con i giovani del fenomeno della lotta alle varie forme di criminalità, esaminandone fenomenologia e strategie di contrasto, anche attraverso esempi di vita vissuta e sulla base dell’esperienza personale, quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Palermo Piazza Verdi. I ragazzi, reduci da un recente viaggio proprio nei luoghi particolarmente interessati dal fenomeno mafioso, come Palermo, Cinisi, Corleone, si sono dimostrati particolarmente sensibili. Con un linguaggio semplice e diretto, l’Ufficiale, illustrando fatti di cronaca recenti, ha spiegato agli studenti che il senso della legalità si può e si deve manifestare anche e soprattutto nella quotidianità di tutti, nell’impegno profuso da ciascuno di loro, nel non voltarsi dall’altra parte di fronte a episodi di ingiustizia e prepotenza e, a tal proposito, non è mancato un commovente riferimento alla vicenda del giovane Willy Monteiro Duarte ed al suo coraggio. La presenza dei Carabinieri ha trasformato l’ordinaria routine scolastica in un’esperienza indimenticabile per le ragazze ed i ragazzi presenti, che hanno partecipato in modo vivace, ponendo molte domande e offrendo spunti di riflessione, cui il Colonnello Mattioli ha risposto, confrontandosi con loro in un dialogo appassionato, che ha coinvolto l’intera sala.

Correlati