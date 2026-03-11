Paliano, incendi contro un’abitazione: indagato ai domiciliari

PALIANO (FR) – Un’operazione lampo, condotta con estrema perizia tecnica e determinazione investigativa, ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Paliano di raccogliere minuziosi indizi di colpevolezza che hanno permesso di assicurare alla giustizia l’autore di gravi episodi incendiari che avevano scosso la tranquillità della comunità locale e soprattutto delle vittime.

L’operazione scaturisce da una serie di condotte intimidatorie avvenute ai danni di una coppia di coniugi residenti a Paliano. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato, mosso da pregressi dissapori familiari, lo scorso 7 dicembre e la notte tra 11/12 febbraio u.s. aveva lanciato bottiglie contenente liquido infiammabile sul terrazzo dell’abitazione degli zii.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Compagnia di Anagni, grazie a un’analisi meticolosa e incessante dei sistemi di videosorveglianza del territorio, ha permesso di ricostruire in tempi brevi la dinamica dei fatti, identificando un 31enne responsabile del lancio delle bottiglie incendiarie (molotov).

I Carabinieri di Paliano, supportati da altri militari dalla compagnia CC di Anagni, all’indomani del secondo evento incendiario, avevano fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo al fine di dare seguito ad una perquisizione delegata dall’Autorità Giudiziaria che permetteva di rinvenire e sequestrare oggetti ritenuti fortemente indizianti, quali, una tanica contenente residui di liquido infiammabile e gli indumenti indossati dall’indagato durante l’ultimo attacco incendiario.

Di fronte alle evidenze raccolte nel corso delle indagini e al materiale rinvenuto, il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Frosinone, su richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha emesso nei confronti del soggetto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo a distanza.

L’operazione ha visto il suo culmine nella mattinata odierna, quando, alle prime luci dell’alba, il Comando Stazione di Paliano ha dato esecuzione alla misura cautelare personale, rintracciando l’indagato e sottoponendolo agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Questa operazione ribadisce l’importanza fondamentale della presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio. La rapidità nel risolvere un caso così delicato – che vedeva un’escalation di violenza tra il mese di dicembre e febbraio u.s. – ha permesso di ripristinare immediatamente il senso di sicurezza nei cittadini, evitando che i dissapori familiari potessero sfociare in conseguenze più tragiche.

L’Arma dei Carabinieri continua a operare con dedizione e professionalità per garantire il rispetto della legalità, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per la tutela della pubblica incolumità.

In ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza, si precisa che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente e, solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, dei reati contestati.

FOTO ARCHIVIO