Paliano, in manette 55enne del luogo per espio di pena

In Paliano, i militari della locale Stazione in esecuzione di ordine di carcerazione emesso il 4 ottobre u.s. dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Velletri, hanno tratto in arresto un 55enne del luogo, già censito per reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento odierno è stato emesso a carico del predetto, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 2 e mesi 2 di reclusione per detenzione illegale di stupefacenti commessi trà il 2013 ed il 2014 in Colleferro, Segni e Paliano. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Velletri.

comunicato stampa – foto archivio