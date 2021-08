Paliano, il dott. Fagiolo (veterinario) nominato Presidente della commissione scientifica dell’ex Parco Uccelli della Selva

L’associazione Amici della Selva di Paliano nel quadro del rilancio dell’oasi naturalistica situata tra le province di Frosinone e Roma e comprensiva dei laghetti che hanno attirato sempre molti animali ha nominato presidente della commissione scientifica il Dott. Antonio Fagiolo, medico Veterinario e importante ricercatore sull’agricoltura e sugli animali.

“Precisiamo – si legge in una nota inviata alla stampa dell’Associazione – che operiamo senza scopo di lucro e siamo una associazione odv e come previsto nello statuto lavoreremo per la salute della persona e soprattutto per il rispetto dell’uomo/donna ed in modo particolare per l’ambiente e sulla classificazione della flora con la creazione di giardini aromatici e salutari. Il presidente Fagiolo, appena ricevuto l’incarico, si è messo in moto per allargare ad altri suoi colleghi universitari il direttivo della commissione scientifica.

Inoltre, abbiamo già fatto un accordo di partenariato con le guardie zoofile di Legambiente, firmando una convenzione per il monitoraggio del Monumento della Selva, in particolare del Parco Uccelli, dove all’interno di questo al momento si trovano solamente uccelli di passaggio o migratori. Inoltre, l’associazione promuove azioni culturali e sociali per lo sviluppo locale, formazione professionale, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e promozione della cultura ambientale ed agricola, promozione delle fonti di energia rinnovabile, promozione e accoglienza turistica e promozione della biofilia e dell’arte in generale.

È questo il primo atto concreto di operatività per rilanciare l’ex Parco Uccelli della Selva di Paliano con una visione diversa e più scientifica e tutto quello che verrà fatto in termini di ricerche verrà messo a disposizione di tutto il territorio che potrà beneficiarne.

comunicato stampa