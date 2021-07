Paliano, grave incidente sulla via Palianese: sul posto tre eliambulanze

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle ore 6.30 circa sulla via Palianese in prossimità della Selva, nell’impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli, di cui due auto e un furgone e tre persone sono rimaste ferite,tanto che i sanitari del 118 accorsi per soccorrere i feriti hanno chiesto l’ausilio di tre eliambulanze che sono atterrate nelle vicinanze. I feriti tra i quali un minore che viaggiava insieme al padre sul furgone, sono residenti a Olevano Romano e un conducente di un’auto di Paliano. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Foto archivio

