Paliano – Grave incidente stradale, auto finisce fuori strada: un ferito elitrasportato

I vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti alle ore 06:32 per un incidente stradale in via Fontana Barabba nel comune di Paliano che ha coinvolto 1 autovettura, che è uscita fuori strada.La persona coinvolta è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e elitrasportata in ospedale.

I vigili del fuoco di Fiuggi insieme ai vigili del fuoco di Colleferro hanno provveduto alla estricazione della persona coinvolta e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Colleferro, i CC di Anagni, il 118 e l’eliambulanza.

