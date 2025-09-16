Paliano – Grave incidente stradale, auto finisce fuori strada: un ferito elitrasportato

I vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti alle ore 06:32 per un incidente stradale  in via Fontana Barabba nel comune di Paliano  che ha coinvolto 1 autovettura, che è uscita fuori strada.La persona coinvolta è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e elitrasportata  in ospedale.
I vigili del fuoco di Fiuggi insieme ai vigili del fuoco di Colleferro hanno provveduto alla estricazione della  persona coinvolta e  alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.
Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco del Distaccamento di Fiuggi sono intervenuti i vigili del fuoco  del Distaccamento di Colleferro, i CC di Anagni,  il 118 e l’eliambulanza.

