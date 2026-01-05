PALIANO – GIOVANE PUSHER ARRESTATO DAI CARABINIERI

Nel pomeriggio del 3 gennaio scorso i Carabinieri della Stazione di Paliano, coordinati dalla Comando Compagnia di Anagni, hanno arrestato un 19enne del posto, già conosciuto alle forze di polizia per i suoi recenti trascorsi nonostante la giovanissima età. Il fatto è accaduto quando i militari si sono presentati presso l’abitazione del giovane per eseguire la notifica di un atto giudiziario, ma subito hanno avvertito in casa un forte odore di hashish. L’atteggiamento irrequieto e nervoso del giovane, che ha provato a minimizzare ammettendo di aver solo fumato uno spinello poco prima il loro arrivo, ha richiesto un approfondimento tempestivo con una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto diverse dosi, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato locale, di sostanze stupefacenti di diversa tipologia ovvero cocaina per la quantità complessiva di 40,6 grammi, hashish per un peso totale di 51,6 grammi e ulteriori 25,4 grammi di marjuana, che il ragazzo occultava tra gli indumenti e gli effetti personali.Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione funzionanti e due coltelli ancora intrisi di residui di hashish, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga in dosi, tutto posto in sequestro in quanto riconducibile ad una vera e propria attività di spaccio avviata dal 19enne.Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione dell’A.G., immediatamente informata, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.

