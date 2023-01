Paliano – Giornata di festa al Comune sabato 7 gennaio con la premiazione del concorso fotografico Così come sei

Sabato 7 gennaio 2023 dalle ore 16:30 la premiazione delle foto preferite presso l’Ex Cinema Esperia, Piazza XVII Martiri, 1 – Paliano (FR). L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook Concorso Fotografico Così Come Sei

Il concorso fotografico Così come sei da anni viene svolto da utenti e operatori delle strutture riabilitative palianesi. Le opere iscritte sono state visionate e giudicate dalla Giuria Popolare composta dagli utenti delle strutture che si occupano di salute mentale iscritte al concorso oltre a tutte quelle coinvolte nel progetto e dalla Giuria di Esperti. La Giuria Popolare consente di sperimentare nuove attività all’interno delle realtà che si occupano di salute mentale, coinvolgendo Utenti e Operatori in qualità di pubblico critico delle opere presentate al concorso.

Il tema scelto anche per quest’edizione è DIVERSO DA CHI? con l’obiettivo di valorizzare l’unicità e la straordinarietà di ogni individuo, sentimento e condizione al di là di canoni e pregiudizi.

Il Festival Corto… Ma non troppo!, il Concorso fotografico Così come sei e tutte le attività svolte dentro e fuori le nostre strutture hanno l’obiettivo di creare e attivare una rete tra realtà che si occupano di salute mentale e di disabilità in generale, con estrema attenzione rivolta all’inclusione e all’integrazione sociale. Con il tempo sta crescendo con noi anche l’adesione che altre realtà come la nostra manifestano verso le nostre iniziative. Abbiamo ricevuto iscrizioni da comunità riabilitative, centri diurni, r.e.m.s., comunità per minori, cooperative sociali e altre realtà che si occupano di integrazione da tutta Italia. Per motivi di sicurezza molte di queste strutture hanno scelto di non partecipare in presenza, ma con alcune siamo riusciti ad organizzare un collegamento video in diretta. – dichiara Enzo Prisco l’Amministratore unico delle residenze riabilitative Casa Johnny e Casa Mary.

Tutte le opere partecipanti al concorso sono esposte in una mostra organizzata e allestita dagli ospiti e dagli operatori delle strutture residenziali socio riabilitative Casa Johnny e Casa Mary lungo le strade e le piazze del Comune di Paliano. Proprio per scongiurare assembramenti la mostra è stata allestita all’aperto ed è visitabile fino al giorno della premiazione fissato per domani sabato 7 gennaio 2023.

Il concorso e la mostra sono organizzati in collaborazione con L’ONDA Associazione di Promozione Sociale e godono del patrocinio del Comune di Paliano, dell’ASL di Frosinone e della Regione Lazio.

